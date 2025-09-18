https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042626420.html

В Харьковской области уничтожили склады с БПЛА, сообщили в подполье

В Харьковской области уничтожили склады с БПЛА, сообщили в подполье - РИА Новости, 18.09.2025

В Харьковской области уничтожили склады с БПЛА, сообщили в подполье

Склады с БПЛА и ракетами РСЗО, цех по ремонту техники ВСУ и иностранные наёмники уничтожены в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T07:51:00+03:00

2025-09-18T07:51:00+03:00

2025-09-18T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

харьков

америка

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983706678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5c6298c195bedf82bb8870f6a874044.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Склады с БПЛА и ракетами РСЗО, цех по ремонту техники ВСУ и иностранные наёмники уничтожены в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьковская область... Уничтоженные цели: промзона в Харькове, около завода Малышева. Уничтожен цех по ремонту техники. Склады с БПЛА и склады с ракетами РСЗО. Взрыв был мощный... Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из центральной Америки, до ста человек", - заявил Лебедев. Он добавил, что в Купянском и Богодуховском районах Харьковской области были уничтожены военные ВСУ, а во время одного из "прилётов" сдетонировала хозяйственная постройка с импровизированным полевым складом. Кроме того, по словам Лебедева, в Харьковской области также уничтожены позиции ВСУ на окраинах, готовившиеся к перемещению в направлении Волчанска, и хозяйственные объекты со спрятанной бронированной техникой в ангарах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

харьков

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, харьковская область, харьков, америка, сергей лебедев, вооруженные силы украины