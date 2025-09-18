Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили склады с БПЛА, сообщили в подполье
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 18.09.2025
В Харьковской области уничтожили склады с БПЛА, сообщили в подполье
Склады с БПЛА и ракетами РСЗО, цех по ремонту техники ВСУ и иностранные наёмники уничтожены в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Склады с БПЛА и ракетами РСЗО, цех по ремонту техники ВСУ и иностранные наёмники уничтожены в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьковская область... Уничтоженные цели: промзона в Харькове, около завода Малышева. Уничтожен цех по ремонту техники. Склады с БПЛА и склады с ракетами РСЗО. Взрыв был мощный... Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из центральной Америки, до ста человек", - заявил Лебедев. Он добавил, что в Купянском и Богодуховском районах Харьковской области были уничтожены военные ВСУ, а во время одного из "прилётов" сдетонировала хозяйственная постройка с импровизированным полевым складом. Кроме того, по словам Лебедева, в Харьковской области также уничтожены позиции ВСУ на окраинах, готовившиеся к перемещению в направлении Волчанска, и хозяйственные объекты со спрятанной бронированной техникой в ангарах.
В Харьковской области уничтожили склады с БПЛА, сообщили в подполье

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Склады с БПЛА и ракетами РСЗО, цех по ремонту техники ВСУ и иностранные наёмники уничтожены в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область... Уничтоженные цели: промзона в Харькове, около завода Малышева. Уничтожен цех по ремонту техники. Склады с БПЛА и склады с ракетами РСЗО. Взрыв был мощный... Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из центральной Америки, до ста человек", - заявил Лебедев.
Он добавил, что в Купянском и Богодуховском районах Харьковской области были уничтожены военные ВСУ, а во время одного из "прилётов" сдетонировала хозяйственная постройка с импровизированным полевым складом. Кроме того, по словам Лебедева, в Харьковской области также уничтожены позиции ВСУ на окраинах, готовившиеся к перемещению в направлении Волчанска, и хозяйственные объекты со спрятанной бронированной техникой в ангарах.
