В Херсонской области уничтожили диверсионную группу ВСУ
ВС России в Херсонской области уничтожили группу из четырех диверсантов ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ в селе Александровка Херсонской области
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из четырех боевиков, вооруженная тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга", уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области при попытке переправиться на левый берег, сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств.
"На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе четырех человек, собиравшаяся переправиться на левый берег, высадиться, и запустить там тяжелый дрон-бомбардировщик типа "Баба-Яга", предварительно зайдя с ним в ближнюю тыловую зону", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства.
Собеседник агентства подчеркнул, что все боевики были выявлены и ликвидированы еще на береговой линии правобережья.
22 июня 2022, 17:18