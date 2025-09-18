https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042620465.html

В Херсонской области уничтожили диверсионную группу ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из четырех боевиков, вооруженная тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга", уничтожена на правом берегу... РИА Новости, 18.09.2025

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из четырех боевиков, вооруженная тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга", уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области при попытке переправиться на левый берег, сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств. "На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе четырех человек, собиравшаяся переправиться на левый берег, высадиться, и запустить там тяжелый дрон-бомбардировщик типа "Баба-Яга", предварительно зайдя с ним в ближнюю тыловую зону", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства. Собеседник агентства подчеркнул, что все боевики были выявлены и ликвидированы еще на береговой линии правобережья.

днепр (река)

херсонская область

днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность