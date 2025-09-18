Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042620465.html
В Херсонской области уничтожили диверсионную группу ВСУ
В Херсонской области уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025
В Херсонской области уничтожили диверсионную группу ВСУ
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из четырех боевиков, вооруженная тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга", уничтожена на правом берегу... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:21:00+03:00
2025-09-18T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810167976_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bdd59ecb8f7d671f4214e45310ae469a.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из четырех боевиков, вооруженная тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга", уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области при попытке переправиться на левый берег, сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств. "На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе четырех человек, собиравшаяся переправиться на левый берег, высадиться, и запустить там тяжелый дрон-бомбардировщик типа "Баба-Яга", предварительно зайдя с ним в ближнюю тыловую зону", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства. Собеседник агентства подчеркнул, что все боевики были выявлены и ликвидированы еще на береговой линии правобережья.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810167976_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_421f19bd8e7e4ab4a30f10d449c76559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области уничтожили диверсионную группу ВСУ

ВС России в Херсонской области уничтожили группу из четырех диверсантов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ в селе Александровка Херсонской области
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из четырех боевиков, вооруженная тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга", уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области при попытке переправиться на левый берег, сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств.
"На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе четырех человек, собиравшаяся переправиться на левый берег, высадиться, и запустить там тяжелый дрон-бомбардировщик типа "Баба-Яга", предварительно зайдя с ним в ближнюю тыловую зону", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства.
Собеседник агентства подчеркнул, что все боевики были выявлены и ликвидированы еще на береговой линии правобережья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала