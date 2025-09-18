https://ria.ru/20250918/sotsfond-2042621865.html

Финансирование мер по предупреждению травматизма на работе выросло

2025-09-18T06:36:00+03:00

СИРИУС, 18 сен - РИА Новости. Финансирование мер по предупреждению травматизма на рабочем месте и профзаболеваний в этом году увеличилось на треть (33%) по сравнению с прошлым, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В этом году на эти цели (по предупреждению травматизма на работе - ред.) из бюджета Фонда направлено почти 36 миллиардов рублей. В прошлом году было 26,9 миллиарда рублей. То есть рост на 33%", - сказал Чирков. Он отметил большую роль превентивных мер в снижении числа случаев травм и заболеваний на работе. За десять лет оно уменьшилось в 1,5 раза. При этом, по данным главы Соцфонда, новые регионы России полностью интегрированы во все виды социального страхования. И с момента интеграции в марте 2023 года назначены пособия по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям 72 тысячам граждан. "В этом году работодатели новых регионов получили 207 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты, организацию медосмотров и санаторно-курортное лечение. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году", - добавил Чирков.

