Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области

УФА, 18 сен - РИА Новости. Евгений Солнцев сообщил, что вступил в должность губернатора Оренбургской области, отметив, что в регионе живут трудолюбивые люди, заслуживающие комфортной жизни. "Официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. Оренбуржье - регион с огромным потенциалом. Это край хлеборобов, металлургов, нефтяников и газовиков. Здесь живут небезразличные и трудолюбивые люди, которые любят свой регион и гордятся им. Жители наших городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях. У каждого из 42 муниципалитетов региона колоссальные возможности и свои точки роста", - написал Солнцев в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что регион достигнет еще больших высот. "Представлять ваши интересы - честь для меня. Все предыдущие достижения - уже история. Впереди - новые горизонты! Дорогие оренбуржцы, благодарю вас за поздравления, за обратную связь и теплые слова", - добавил губернатор области. Солнцев одержал победу на губернаторских выборах, набрав 83,85% голосов избирателей. Во время инаугурации Солнцев произнес слова присяги, пообещав верно служить народу, исполняя возложенные на него высокие обязанности, соблюдать и уважать права и свободы жителей, Конституцию РФ и Устав региона, и официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. "Вступая в должность губернатора Оренбургской области, я в первую очередь хочу поблагодарить каждого оренбуржца. Для меня это огромная честь и серьезная ответственность - возглавлять регион. И я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие избирателей", - обратился Солнцев к жителям региона во время торжественной церемонии. Он рассказал, что менее чем за полгода ему удалось побывать в каждом районе области. Солнцев встречался с людьми, которые рассказывали о своей жизни, проблемах, которые надо решать. "Тактики прямого диалога буду придерживаться и дальше. Я благодарен и нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие, за постоянный интерес к региону и принятые решения. Все поставленные президентом задачи будут решены. Оренбуржье - регион с большим потенциалом. Ставлю себе задачу развивать все его отрасли, привлекать инвестиции, делать жизнь жителей счастливее и комфортнее. Впереди - новые горизонты. Сделаю всё, чтобы оправдать доверие оренбуржцев реальными делами!" - сказал губернатор Оренбургской области.
