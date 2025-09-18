Рейтинг@Mail.ru
Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/solntsev-2042617561.html
Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области
Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 18.09.2025
Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области
Евгений Солнцев сообщил, что вступил в должность губернатора Оренбургской области, отметив, что в регионе живут трудолюбивые люди, заслуживающие комфортной... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:48:00+03:00
2025-09-18T05:48:00+03:00
политика
оренбургская область
россия
евгений солнцев
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
УФА, 18 сен - РИА Новости. Евгений Солнцев сообщил, что вступил в должность губернатора Оренбургской области, отметив, что в регионе живут трудолюбивые люди, заслуживающие комфортной жизни. "Официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. Оренбуржье - регион с огромным потенциалом. Это край хлеборобов, металлургов, нефтяников и газовиков. Здесь живут небезразличные и трудолюбивые люди, которые любят свой регион и гордятся им. Жители наших городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях. У каждого из 42 муниципалитетов региона колоссальные возможности и свои точки роста", - написал Солнцев в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что регион достигнет еще больших высот. "Представлять ваши интересы - честь для меня. Все предыдущие достижения - уже история. Впереди - новые горизонты! Дорогие оренбуржцы, благодарю вас за поздравления, за обратную связь и теплые слова", - добавил губернатор области. Солнцев одержал победу на губернаторских выборах, набрав 83,85% голосов избирателей. Во время инаугурации Солнцев произнес слова присяги, пообещав верно служить народу, исполняя возложенные на него высокие обязанности, соблюдать и уважать права и свободы жителей, Конституцию РФ и Устав региона, и официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. "Вступая в должность губернатора Оренбургской области, я в первую очередь хочу поблагодарить каждого оренбуржца. Для меня это огромная честь и серьезная ответственность - возглавлять регион. И я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие избирателей", - обратился Солнцев к жителям региона во время торжественной церемонии. Он рассказал, что менее чем за полгода ему удалось побывать в каждом районе области. Солнцев встречался с людьми, которые рассказывали о своей жизни, проблемах, которые надо решать. "Тактики прямого диалога буду придерживаться и дальше. Я благодарен и нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие, за постоянный интерес к региону и принятые решения. Все поставленные президентом задачи будут решены. Оренбуржье - регион с большим потенциалом. Ставлю себе задачу развивать все его отрасли, привлекать инвестиции, делать жизнь жителей счастливее и комфортнее. Впереди - новые горизонты. Сделаю всё, чтобы оправдать доверие оренбуржцев реальными делами!" - сказал губернатор Оренбургской области.
https://ria.ru/20250915/putin-2042046530.html
https://ria.ru/20250916/minnikhanov-2042271171.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, оренбургская область, россия, евгений солнцев, единый день голосования — 2025
Политика, Оренбургская область, Россия, Евгений Солнцев, Единый день голосования — 2025
Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области

Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 18 сен - РИА Новости. Евгений Солнцев сообщил, что вступил в должность губернатора Оренбургской области, отметив, что в регионе живут трудолюбивые люди, заслуживающие комфортной жизни.
"Официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. Оренбуржье - регион с огромным потенциалом. Это край хлеборобов, металлургов, нефтяников и газовиков. Здесь живут небезразличные и трудолюбивые люди, которые любят свой регион и гордятся им. Жители наших городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях. У каждого из 42 муниципалитетов региона колоссальные возможности и свои точки роста", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах в Оренбургской области
15 сентября, 15:42
Он выразил уверенность, что регион достигнет еще больших высот.
"Представлять ваши интересы - честь для меня. Все предыдущие достижения - уже история. Впереди - новые горизонты! Дорогие оренбуржцы, благодарю вас за поздравления, за обратную связь и теплые слова", - добавил губернатор области.
Солнцев одержал победу на губернаторских выборах, набрав 83,85% голосов избирателей.
Во время инаугурации Солнцев произнес слова присяги, пообещав верно служить народу, исполняя возложенные на него высокие обязанности, соблюдать и уважать права и свободы жителей, Конституцию РФ и Устав региона, и официально вступил в должность губернатора Оренбургской области.
"Вступая в должность губернатора Оренбургской области, я в первую очередь хочу поблагодарить каждого оренбуржца. Для меня это огромная честь и серьезная ответственность - возглавлять регион. И я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие избирателей", - обратился Солнцев к жителям региона во время торжественной церемонии.
Он рассказал, что менее чем за полгода ему удалось побывать в каждом районе области. Солнцев встречался с людьми, которые рассказывали о своей жизни, проблемах, которые надо решать.
"Тактики прямого диалога буду придерживаться и дальше. Я благодарен и нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие, за постоянный интерес к региону и принятые решения. Все поставленные президентом задачи будут решены. Оренбуржье - регион с большим потенциалом. Ставлю себе задачу развивать все его отрасли, привлекать инвестиции, делать жизнь жителей счастливее и комфортнее. Впереди - новые горизонты. Сделаю всё, чтобы оправдать доверие оренбуржцев реальными делами!" - сказал губернатор Оренбургской области.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Минниханов вступит в должность главы Татарстана 19 сентября
16 сентября, 17:00
 
ПолитикаОренбургская областьРоссияЕвгений СолнцевЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала