https://ria.ru/20250918/solntsev-2042617561.html

Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области

Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 18.09.2025

Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области

Евгений Солнцев сообщил, что вступил в должность губернатора Оренбургской области, отметив, что в регионе живут трудолюбивые люди, заслуживающие комфортной... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T05:48:00+03:00

2025-09-18T05:48:00+03:00

2025-09-18T05:48:00+03:00

политика

оренбургская область

россия

евгений солнцев

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg

УФА, 18 сен - РИА Новости. Евгений Солнцев сообщил, что вступил в должность губернатора Оренбургской области, отметив, что в регионе живут трудолюбивые люди, заслуживающие комфортной жизни. "Официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. Оренбуржье - регион с огромным потенциалом. Это край хлеборобов, металлургов, нефтяников и газовиков. Здесь живут небезразличные и трудолюбивые люди, которые любят свой регион и гордятся им. Жители наших городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях. У каждого из 42 муниципалитетов региона колоссальные возможности и свои точки роста", - написал Солнцев в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что регион достигнет еще больших высот. "Представлять ваши интересы - честь для меня. Все предыдущие достижения - уже история. Впереди - новые горизонты! Дорогие оренбуржцы, благодарю вас за поздравления, за обратную связь и теплые слова", - добавил губернатор области. Солнцев одержал победу на губернаторских выборах, набрав 83,85% голосов избирателей. Во время инаугурации Солнцев произнес слова присяги, пообещав верно служить народу, исполняя возложенные на него высокие обязанности, соблюдать и уважать права и свободы жителей, Конституцию РФ и Устав региона, и официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. "Вступая в должность губернатора Оренбургской области, я в первую очередь хочу поблагодарить каждого оренбуржца. Для меня это огромная честь и серьезная ответственность - возглавлять регион. И я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие избирателей", - обратился Солнцев к жителям региона во время торжественной церемонии. Он рассказал, что менее чем за полгода ему удалось побывать в каждом районе области. Солнцев встречался с людьми, которые рассказывали о своей жизни, проблемах, которые надо решать. "Тактики прямого диалога буду придерживаться и дальше. Я благодарен и нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие, за постоянный интерес к региону и принятые решения. Все поставленные президентом задачи будут решены. Оренбуржье - регион с большим потенциалом. Ставлю себе задачу развивать все его отрасли, привлекать инвестиции, делать жизнь жителей счастливее и комфортнее. Впереди - новые горизонты. Сделаю всё, чтобы оправдать доверие оренбуржцев реальными делами!" - сказал губернатор Оренбургской области.

https://ria.ru/20250915/putin-2042046530.html

https://ria.ru/20250916/minnikhanov-2042271171.html

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, оренбургская область, россия, евгений солнцев, единый день голосования — 2025