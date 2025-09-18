Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, когда жить станет веселее
18.09.2025
Собянин рассказал, когда жить станет веселее
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов России Антона Силуанова будет хорошее настроение
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов России Антона Силуанова будет хорошее настроение &quot;Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно&quot;, — сказал Собянин.​В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная его тема в этом году — "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока российского правительства.
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов России Антона Силуанова будет хорошее настроение
"Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно", — сказал Собянин.

​В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная его тема в этом году — "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока российского правительства.
Набиуллина рассказала о ситуации на рынке труда
