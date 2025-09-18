Собянин рассказал, когда жить станет веселее
Собянин: будет веселее жить, когда у Набиуллиной будет хорошее настроение
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов России Антона Силуанова будет хорошее настроение
«
"Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно", — сказал Собянин.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная его тема в этом году — "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока российского правительства.
Набиуллина рассказала о ситуации на рынке труда
Вчера, 10:57