https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042658730.html

Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы

Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы - РИА Новости, 18.09.2025

Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему интересно разговаривать с жителями столицы, особенно с теми, кто родился и вырос в Москве, и отметил, что он, в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:33:00+03:00

2025-09-18T11:33:00+03:00

2025-09-18T11:33:00+03:00

общество

москва

россия

тюменская область

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147768/22/1477682233_0:196:2947:1854_1920x0_80_0_0_c5a2e82ee4855bb6a0c49167346cb29d.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему интересно разговаривать с жителями столицы, особенно с теми, кто родился и вырос в Москве, и отметил, что он, в свою очередь, родился в селе Тюменской области и половину жизни посвятил развитию сельской местности. "Знаете, мне интересно разговаривать с горожанами, которые родились, выросли и работают в большом городе, ни одного дня на селе не жили. Когда они спорят со мной - с человеком, который родился в глухой деревне, половину своей жизни посвятил развитию сельской местности и проживанию там - когда мне говорят, что я не знаю село, там все по-другому, мне это очень забавно слушать. Видимо, издалека лучше видно, что там происходит", - сказал он в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

https://ria.ru/20250918/sobjanin-2042655164.html

москва

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, тюменская область, сергей собянин