11:33 18.09.2025
Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы
Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему интересно разговаривать с жителями столицы, особенно с теми, кто родился и вырос в Москве, и отметил, что он, в свою очередь, родился в селе Тюменской области и половину жизни посвятил развитию сельской местности. "Знаете, мне интересно разговаривать с горожанами, которые родились, выросли и работают в большом городе, ни одного дня на селе не жили. Когда они спорят со мной - с человеком, который родился в глухой деревне, половину своей жизни посвятил развитию сельской местности и проживанию там - когда мне говорят, что я не знаю село, там все по-другому, мне это очень забавно слушать. Видимо, издалека лучше видно, что там происходит", - сказал он в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
общество, москва, россия, тюменская область, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Тюменская область, Сергей Собянин
Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы

Собянин назвал интересным общение с москвичами

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Собянин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему интересно разговаривать с жителями столицы, особенно с теми, кто родился и вырос в Москве, и отметил, что он, в свою очередь, родился в селе Тюменской области и половину жизни посвятил развитию сельской местности.
"Знаете, мне интересно разговаривать с горожанами, которые родились, выросли и работают в большом городе, ни одного дня на селе не жили. Когда они спорят со мной - с человеком, который родился в глухой деревне, половину своей жизни посвятил развитию сельской местности и проживанию там - когда мне говорят, что я не знаю село, там все по-другому, мне это очень забавно слушать. Видимо, издалека лучше видно, что там происходит", - сказал он в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Собянин рассказал, от чего зависит высокая производительность труда
