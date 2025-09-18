Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/sobyanin--2042667591.html
Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере
Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере - РИА Новости, 18.09.2025
Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:12:00+03:00
2025-09-18T12:12:00+03:00
госдума рф
сергей собянин
андрей макаров
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_30b41d76027d597508300698a765c39e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно. На пленарной сессии Московского финансового форума председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил мэру, что просил его проводить форум в День финансиста. "Я когда-то тоже в финансовом органе работал, но это было очень давно", - поделился Собянин. "Не сомневаюсь, это и ваш праздник, поэтому могли бы и форум проводить в День финансиста. Нет, категорически после, поэтому все лишены банкета", - пошутил Макаров. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042664655.html
https://ria.ru/20250918/sobjanin-2042665594.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_665ecc81cad588c044093d7c9bbc48e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, сергей собянин, андрей макаров, москва, россия, общество
Госдума РФ, Сергей Собянин, Андрей Макаров, Москва, Россия, Общество
Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере

Собянин заявил, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно.
На пленарной сессии Московского финансового форума председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил мэру, что просил его проводить форум в День финансиста.
Открытие нового городского вокзала Митьково МЦД-3 - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Собянин рассказал, когда жить станет веселее
Вчера, 11:59
"Я когда-то тоже в финансовом органе работал, но это было очень давно", - поделился Собянин.
"Не сомневаюсь, это и ваш праздник, поэтому могли бы и форум проводить в День финансиста. Нет, категорически после, поэтому все лишены банкета", - пошутил Макаров.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Сергей Собянин и Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Собянин и Набиуллина поспорили о способах повысить производительность труда
Вчера, 12:03
 
Госдума РФСергей СобянинАндрей МакаровМоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала