Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере

Собянин заявил, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно.
На пленарной сессии Московского финансового форума председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил мэру, что просил его проводить форум в День финансиста.
"Я когда-то тоже в финансовом органе работал, но это было очень давно", - поделился Собянин.
"Не сомневаюсь, это и ваш праздник, поэтому могли бы и форум проводить в День финансиста. Нет, категорически после, поэтому все лишены банкета", - пошутил Макаров.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.