Собянин рассказал, на кого нужно ориентироваться при развитии городов

12:42 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Европейские города стагнируют, нужно ориентироваться на мегаполисы Юго-Восточной Азии, чтобы быть впереди, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Все двигаются вперед. Конечно, мы можем сказать: "Посмотрите на европейские города, они стагнируют, у них там хуже с безопасностью и с экономикой плохо". Что нам на них-то ориентироваться? Мы должны теперь ориентироваться на других лидеров, на Юго-Восточную Азию: на Сингапур, Гонконг, Пекин, Шанхай и так далее. Они сегодня лидеры роста. Но угнаться за ними, с учётом огромной их экономики, не так-то просто. Поэтому у нас нет никаких оснований сидеть сложа руки и говорить, что всё замечательно. Мы по-прежнему будем максимально быстро двигаться вперёд по всем направлениям: в социальной политике, социальной сфере, здравоохранении, образовании, развитии промышленности, транспорте, креативной индустрии. Это единственный залог того, чтобы мы были конкурентными. Конкурентными с точки зрения общей экономики, как экономический лидер нашей страны и флагман", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. Мэр отметил, что Москва должна бороться за людей, чтобы они оставались если не у себя в регионах, то хотя бы в России. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Европейские города стагнируют, нужно ориентироваться на мегаполисы Юго-Восточной Азии, чтобы быть впереди, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Все двигаются вперед. Конечно, мы можем сказать: "Посмотрите на европейские города, они стагнируют, у них там хуже с безопасностью и с экономикой плохо". Что нам на них-то ориентироваться? Мы должны теперь ориентироваться на других лидеров, на Юго-Восточную Азию: на Сингапур, Гонконг, Пекин, Шанхай и так далее. Они сегодня лидеры роста. Но угнаться за ними, с учётом огромной их экономики, не так-то просто. Поэтому у нас нет никаких оснований сидеть сложа руки и говорить, что всё замечательно. Мы по-прежнему будем максимально быстро двигаться вперёд по всем направлениям: в социальной политике, социальной сфере, здравоохранении, образовании, развитии промышленности, транспорте, креативной индустрии. Это единственный залог того, чтобы мы были конкурентными. Конкурентными с точки зрения общей экономики, как экономический лидер нашей страны и флагман", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума.
Мэр отметил, что Москва должна бороться за людей, чтобы они оставались если не у себя в регионах, то хотя бы в России.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
