Рейтинг@Mail.ru
Собянин и Набиуллина поспорили о способах повысить производительность труда - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/sobjanin-2042665594.html
Собянин и Набиуллина поспорили о способах повысить производительность труда
Собянин и Набиуллина поспорили о способах повысить производительность труда - РИА Новости, 18.09.2025
Собянин и Набиуллина поспорили о способах повысить производительность труда
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Московского финансового форума поспорили о способах повышения... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:03:00+03:00
2025-09-18T12:03:00+03:00
экономика
москва
германия
россия
сергей собянин
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/85/1548668525_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_839898f46c455222f75a4b21abb3bd9c.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Московского финансового форума поспорили о способах повышения производительности труда. Выступая на пленарной сессии, Собянин сравнил производительность труда в Германии и России, отметив, что высокий показатель связан с концентрацией населения. По словам мэра, без концентрации населения в крупных мегаполисах невозможно повысить производительность труда. "Сергей Семенович, вот мы Германию вспоминали. Вы думаете, что там в не мегаполисах производительность труда сильно ниже? У нас все-таки, мне кажется, стоит задача повышать производительность труда не только в крупных городах и мегаполисах, а с тем, чтобы у нас и в остальных городах была жизнь и повышалась производительность труда. Мне кажется, у нас там тоже резервы", - сказала Набиуллина. В свою очередь Собянин заявил, что производительность труда в целом регионе повысить нельзя. "Потому что региональная экономика на сегодня, любая, на 2/3 - это услуги. А чтобы услугу оказывать, нужны люди, потому что в магазине вы не можете производительность труда увеличить, если у вас нет притока людей", - ответил Собянин. "Да нет, там тоже возможна автоматизация. Посмотрите, в нашей финансовой сфере, возможно, и не будет кассира, а будет белый эквайринг, где человек просто придет и без кассира оплачивает свою продукцию - "платит лицом", то что называется. Поэтому, на мой взгляд, и в секторе услуг. Вы про социальный сектор сказали, что возможно повышение производительности труда, но точно так же возможно и в секторе услуг и в других", - сказала Набиуллина, указав на развитие таких направлений, как экономика впечатлений, дистанционная работа. "Я согласна с тем, что в мегаполисах есть большой потенциал роста производительности труда, но, мне кажется, нельзя списывать ни малые, ни средние города", - добавила глава Центробанка. "Вот в этом у нас и противоречие. Весь мир развивается таким образом, а мы говорим: "Мы будем развиваться по-своему". И у нас в маленьком селе будет производительность как Москве. Можно помечтать, будем продолжать мечтать", - подытожил Собянин. -0-
https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042664655.html
https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041509648.html
москва
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/85/1548668525_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_f9a05ee0a0f09e484ecd65c578a8b5f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, германия, россия, сергей собянин, эльвира набиуллина
Экономика, Москва, Германия, Россия, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина
Собянин и Набиуллина поспорили о способах повысить производительность труда

Собянин и Набиуллина поспорили о методах повышения производительности труда

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСергей Собянин и Эльвира Набиуллина
Сергей Собянин и Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин и Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Московского финансового форума поспорили о способах повышения производительности труда.
Выступая на пленарной сессии, Собянин сравнил производительность труда в Германии и России, отметив, что высокий показатель связан с концентрацией населения. По словам мэра, без концентрации населения в крупных мегаполисах невозможно повысить производительность труда.
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Финансовая система: вызовы и задачи в рамках X Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Собянин рассказал, когда жить станет веселее
Вчера, 11:59
"Сергей Семенович, вот мы Германию вспоминали. Вы думаете, что там в не мегаполисах производительность труда сильно ниже? У нас все-таки, мне кажется, стоит задача повышать производительность труда не только в крупных городах и мегаполисах, а с тем, чтобы у нас и в остальных городах была жизнь и повышалась производительность труда. Мне кажется, у нас там тоже резервы", - сказала Набиуллина.
В свою очередь Собянин заявил, что производительность труда в целом регионе повысить нельзя.
"Потому что региональная экономика на сегодня, любая, на 2/3 - это услуги. А чтобы услугу оказывать, нужны люди, потому что в магазине вы не можете производительность труда увеличить, если у вас нет притока людей", - ответил Собянин.
"Да нет, там тоже возможна автоматизация. Посмотрите, в нашей финансовой сфере, возможно, и не будет кассира, а будет белый эквайринг, где человек просто придет и без кассира оплачивает свою продукцию - "платит лицом", то что называется. Поэтому, на мой взгляд, и в секторе услуг. Вы про социальный сектор сказали, что возможно повышение производительности труда, но точно так же возможно и в секторе услуг и в других", - сказала Набиуллина, указав на развитие таких направлений, как экономика впечатлений, дистанционная работа.
"Я согласна с тем, что в мегаполисах есть большой потенциал роста производительности труда, но, мне кажется, нельзя списывать ни малые, ни средние города", - добавила глава Центробанка.
"Вот в этом у нас и противоречие. Весь мир развивается таким образом, а мы говорим: "Мы будем развиваться по-своему". И у нас в маленьком селе будет производительность как Москве. Можно помечтать, будем продолжать мечтать", - подытожил Собянин. -0-
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Набиуллина объяснила замедление роста экономики в России
12 сентября, 16:32
 
ЭкономикаМоскваГерманияРоссияСергей СобянинЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала