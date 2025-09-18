Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, от чего зависит высокая производительность труда
18.09.2025
Собянин рассказал, от чего зависит высокая производительность труда
Собянин рассказал, от чего зависит высокая производительность труда - РИА Новости, 18.09.2025
Собянин рассказал, от чего зависит высокая производительность труда
Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил производительность труда в России и Германии, отметив, что высокий показатель связан с концентрацией населения. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил производительность труда в России и Германии, отметив, что высокий показатель связан с концентрацией населения. "В Германии производительность труда выше, чем в нашей стране, в 1,7 раза. Вы посмотрите, вы видели немцев, которые переработали? Большой обеденный перерыв, бокал пива. Короткая рабочая неделя", - сказал Собянин на Московском финансовом форуме. Мэр Москвы привел в пример более высокие, чем в России, показатели производительности труда и в другой европейской стране, Италии. "Трудно себе представить, что наш Иван Иванович, трудясь на заводе, трудится меньше, чем граждане, которые едят пиццу, у них там полуденный перерыв, сон и так далее... Речь идет не о количестве труда, речь идет о другом, о концентрации населения", - добавил он. Собянин отметил, в Германии и в большинстве европейских стран концентрация населения высока. Поэтому в больших городах производительность труда выше, продолжил он. "Производительность труда, например, в Москве, она примерно такая же, как в Германии. И значительно выше, чем в среднем по стране", - заключил мэр.
Собянин рассказал, от чего зависит высокая производительность труда

Собянин: производительность труда в стране зависит от концентрации населения

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил производительность труда в России и Германии, отметив, что высокий показатель связан с концентрацией населения.
Германии производительность труда выше, чем в нашей стране, в 1,7 раза. Вы посмотрите, вы видели немцев, которые переработали? Большой обеденный перерыв, бокал пива. Короткая рабочая неделя", - сказал Собянин на Московском финансовом форуме.
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро
13 сентября, 16:16
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро
13 сентября, 16:16
Мэр Москвы привел в пример более высокие, чем в России, показатели производительности труда и в другой европейской стране, Италии.
"Трудно себе представить, что наш Иван Иванович, трудясь на заводе, трудится меньше, чем граждане, которые едят пиццу, у них там полуденный перерыв, сон и так далее... Речь идет не о количестве труда, речь идет о другом, о концентрации населения", - добавил он.
Собянин отметил, в Германии и в большинстве европейских стран концентрация населения высока. Поэтому в больших городах производительность труда выше, продолжил он.
"Производительность труда, например, в Москве, она примерно такая же, как в Германии. И значительно выше, чем в среднем по стране", - заключил мэр.
Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве
13 сентября, 15:25
Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве
13 сентября, 15:25
 
