Путин отметил активность молодежи на слете Всемирного фестиваля молодежи

Слет Всемирного фестиваля молодежи собрал деятельных и целеустремленных молодых людей из регионов России и зарубежных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Слет Всемирного фестиваля молодежи собрал деятельных и целеустремленных молодых людей из регионов России и зарубежных стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Сегодня в Нижнем Новгороде собрались деятельные, целеустремленные, открытые к общению со сверстниками юноши и девушки из разных регионов России и зарубежных государств", - говорится в приветственном слове Путина участникам, организаторам и гостям слета, которое зачитал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент напомнил, что участники слета были и на Всемирном фестивале молодежи, который прошел в 2024 году в Сириусе. "Подчеркну, мы многое сделали, чтобы фестиваль в Сириусе прошёл на самом высоком уровне, стал гостеприимной площадкой для творческой работы, обмена идеями и опытом", - добавил глава государства. Путин отметил важность продолжения плодотворного диалога российской и зарубежной молодежи. Он отметил, что этой цели служат созданные в РФ международные клубы дружбы. "Отрадно, что такие масштабные фестивальные мероприятия, как сегодняшний слет, будут проходить в нашей стране ежегодно", - заключил Путин. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

