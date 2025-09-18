https://ria.ru/20250918/sistema-2042762628.html

Путин предложил подумать об отмене патентной системы для трудовых мигрантов

2025-09-18T16:59:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил подумать над вопросом об отмене патентной системы для трудовых мигрантов.Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в ходе своего выступления предложил отменить патентную систему для трудовых мигрантов."Надо подумать. Здесь она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать", - ответил Путин.

