Путин предложил подумать об отмене патентной системы для трудовых мигрантов
16:59 18.09.2025 (обновлено: 17:36 18.09.2025)
Путин предложил подумать об отмене патентной системы для трудовых мигрантов
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил подумать над вопросом об отмене патентной системы для трудовых мигрантов.Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в ходе своего выступления предложил отменить патентную систему для трудовых мигрантов."Надо подумать. Здесь она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать", - ответил Путин.
владимир путин, россия, госдума рф, сергей миронов, общество
Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Сергей Миронов, Общество
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил подумать над вопросом об отмене патентной системы для трудовых мигрантов.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в ходе своего выступления предложил отменить патентную систему для трудовых мигрантов.
"Надо подумать. Здесь она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать", - ответил Путин.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX
3 сентября, 10:04
 
Владимир ПутинРоссияГосдума РФСергей МироновОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала