Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/siluanov-2042688629.html
Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета
Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета - РИА Новости, 18.09.2025
Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета
Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T13:49:00+03:00
2025-09-18T13:49:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149869/94/1498699412_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_4e81b77972fe6f3cc87d571b51009093.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов". "Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства. "Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов. В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
https://ria.ru/20250917/rubl-2042471386.html
https://ria.ru/20250918/mishustin--2042644327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149869/94/1498699412_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4aae801a4c9cdb632c055adb96656a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета

Силуанов: цифровой рубль станет новым инструментом финансовой деятельности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
17 сентября, 14:04
Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов".
"Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства.
"Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов.
В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России
Вчера, 10:21
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала