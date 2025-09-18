https://ria.ru/20250918/siluanov-2042688629.html

Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета

Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета - РИА Новости, 18.09.2025

Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета

Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T13:49:00+03:00

2025-09-18T13:49:00+03:00

2025-09-18T13:49:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

анатолий аксаков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149869/94/1498699412_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_4e81b77972fe6f3cc87d571b51009093.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов". "Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства. "Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов. В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.

https://ria.ru/20250917/rubl-2042471386.html

https://ria.ru/20250918/mishustin--2042644327.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, анатолий аксаков, госдума рф