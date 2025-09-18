https://ria.ru/20250918/siluanov-2042688629.html
Силуанов назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета
экономика
россия
антон силуанов
анатолий аксаков
госдума рф
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов". "Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства. "Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов. В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
россия
