https://ria.ru/20250918/siluanov-2042648817.html

Силуанов призвал повышать эффективность предприятий

Силуанов призвал повышать эффективность предприятий - РИА Новости, 18.09.2025

Силуанов призвал повышать эффективность предприятий

Пора повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета разгильдяям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:52:00+03:00

2025-09-18T10:52:00+03:00

2025-09-18T11:09:00+03:00

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023829063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b727fdc20644ebb224199c12ffdf4d12.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пора повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета разгильдяям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Когда спрашиваете про производительность труда Минфин, наверное, на первый взгляд приходит простой ответ - надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы и так далее, и деньги на это выделять. Наверное, действительно это помогает", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ)."На самом деле вопрос более глубинный, потому что одними станками, оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики", - добавил он."Получается, мы помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать, и это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда", - отметил он.

https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)