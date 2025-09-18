Рейтинг@Mail.ru
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.09.2025
10:44 18.09.2025
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бюджет РФ обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). "И когда мы говорили о параметрах бюджета, о том, какие принципы должны быть положены в основу политики в следующие три года, как раз из этого исходили, а именно: те ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые, мы видим, сейчас идут, различные ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, пенсионеров, для семей с детьми и так далее. Все это должен обеспечить бюджет", - сказал Силуанов. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов

Силуанов: бюджет РФ обеспечит все обязательства перед людьми

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бюджет РФ обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
"И когда мы говорили о параметрах бюджета, о том, какие принципы должны быть положены в основу политики в следующие три года, как раз из этого исходили, а именно: те ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые, мы видим, сейчас идут, различные ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, пенсионеров, для семей с детьми и так далее. Все это должен обеспечить бюджет", - сказал Силуанов.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года
РоссияАнтон СилуановЭкономика
 
 
