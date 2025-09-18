https://ria.ru/20250918/sidoropulo--2042627295.html
Защита блогера, купившего Lamborghini, заявляла об отсутствии у него денег
Защита блогера, купившего Lamborghini, заявляла об отсутствии у него денег
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Защита блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, заявляла суду, что он не может скрыться, так как не обладает достаточными средствами, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что следствие, обосновывая своё ходатайство о продлении блогеру срока ареста, утверждало, что он может скрыться в случае избрания более мягкой меры пресечения. "Сидоропуло не обладает значительными материальными средствами, чтобы скрываться от следствия", - заявляла защита, добиваясь изменения меры пресечения, сообщается в материалах. В столичной прокуратуре в середине сентября заявили, что дело в отношении Сидоропуло направлено в суд для рассмотрения, на стадии предварительного расследования прокурор заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Фактически это значит, что блогер полностью признал вину. В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре. Как ранее сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, рекламируя себя как "профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства. В ведомстве отмечали, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.
