Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 18.09.2025 (обновлено: 08:29 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/shulepov--2042628311.html
Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился
Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился - РИА Новости, 18.09.2025
Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился
Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в получении взяток, скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:15:00+03:00
2025-09-18T08:29:00+03:00
вологда
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
вологодская область
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52246/62/522466267_0:0:628:353_1920x0_80_0_0_a5904f3b75bb01c0c69a15c6b82f7390.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в получении взяток, скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН "Семнадцатого сентября обвиняемый Шулепов Е. Б. скончался в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания. Информация о том, что он скончался в СИЗО не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В мае 2024 года СУСК по Вологодской области сообщало о задержании экс-главы Вологды по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Согласно материалам объединенной пресс-службы судов региона, в мае 2025 года в Вологодский горсуд поступило уголовное дело в отношении Шулепова, обвиняемого в получении взяток.В августе суд наложил арест на имущество Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, которая требует изъять в доход государства его активы, недвижимость, транспорт и денежные средства, приобретенные им коррупционным путем, сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области.Согласно исковому заявлению, с которым ознакомилось РИА Новости, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей".
вологда
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52246/62/522466267_0:0:628:471_1920x0_80_0_0_f1461e56c0ce3ec95aa3298e65764b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологда, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, вологодская область, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Вологда, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия, Вологодская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился

Экс-мэр Вологды Шулепов умер в больнице, где лечился

© Фото : Администрация города ВологдыЕвгений Шулепов
Евгений Шулепов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Администрация города Вологды
Евгений Шулепов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в получении взяток, скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН
«
"Семнадцатого сентября обвиняемый Шулепов Е. Б. скончался в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания. Информация о том, что он скончался в СИЗО не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В мае 2024 года СУСК по Вологодской области сообщало о задержании экс-главы Вологды по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Согласно материалам объединенной пресс-службы судов региона, в мае 2025 года в Вологодский горсуд поступило уголовное дело в отношении Шулепова, обвиняемого в получении взяток.
В августе суд наложил арест на имущество Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, которая требует изъять в доход государства его активы, недвижимость, транспорт и денежные средства, приобретенные им коррупционным путем, сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Согласно исковому заявлению, с которым ознакомилось РИА Новости, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей".
 
ВологдаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПроисшествияВологодская областьРоссияГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала