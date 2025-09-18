https://ria.ru/20250918/shulepov--2042628311.html

Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился

Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился - РИА Новости, 18.09.2025

Экс-мэр Вологды умер в больнице, где лечился

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в получении взяток, скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в получении взяток, скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН "Семнадцатого сентября обвиняемый Шулепов Е. Б. скончался в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания. Информация о том, что он скончался в СИЗО не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В мае 2024 года СУСК по Вологодской области сообщало о задержании экс-главы Вологды по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Согласно материалам объединенной пресс-службы судов региона, в мае 2025 года в Вологодский горсуд поступило уголовное дело в отношении Шулепова, обвиняемого в получении взяток.В августе суд наложил арест на имущество Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, которая требует изъять в доход государства его активы, недвижимость, транспорт и денежные средства, приобретенные им коррупционным путем, сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области.Согласно исковому заявлению, с которым ознакомилось РИА Новости, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей".

