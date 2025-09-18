https://ria.ru/20250918/shos-2042698809.html
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности - РИА Новости, 18.09.2025
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности
Международное сообщество сможет обеспечить глобальную безопасность лишь укрепляя взаимодействие и совместно реагируя на глобальные вызовы и угрозы, заявил в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:13:00+03:00
2025-09-18T14:13:00+03:00
2025-09-18T14:13:00+03:00
в мире
шос
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_70d1c0cef7dfed2f81356158a453bd06.jpg
ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Международное сообщество сможет обеспечить глобальную безопасность лишь укрепляя взаимодействие и совместно реагируя на глобальные вызовы и угрозы, заявил в четверг заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Батыр Турсунов. "Сегодня мировое сообщество находится в крайне тревожном геополитическом положении, мир переживает беспрецедентные и трансформационные перемены, вступая в новую эпоху стремительного технологического развития", - заявил Турсунов, выступая на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности. Он отметил, что "международные угрозы и вызовы становятся все более сложными, разрушительными и опасными". "Поддержание безопасности, укрепление стабильности, надлежащее реагирование на различные угрозы и вызовы, решение проблем глобального развития - по-прежнему являются общими чаяниями и голосами всего человечества", - добавил он. "Важно придерживаться принципа многосторонности, укреплять взаимодействие и прилагать совместные усилия в реагировании на глобальные вызовы и угрозы, только так международное сообщество будет способно достичь целей в обеспечении глобальной безопасности", - заявил Турсунов. В то же время, указал он, "необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, отказаться от односторонних действий, способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом, разумном и равноправном направлении".
https://ria.ru/20250906/belorussiya-2040217074.html
https://ria.ru/20250905/italiya-2039825044.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b75d21880333b1056daf51688a76ee9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, безопасность
В мире, ШОС, Безопасность
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности
Турсунов: глобальная безопасность возможна при совместном реагировании на угрозы
ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Международное сообщество сможет обеспечить глобальную безопасность лишь укрепляя взаимодействие и совместно реагируя на глобальные вызовы и угрозы, заявил в четверг заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Батыр Турсунов.
"Сегодня мировое сообщество находится в крайне тревожном геополитическом положении, мир переживает беспрецедентные и трансформационные перемены, вступая в новую эпоху стремительного технологического развития", - заявил Турсунов, выступая на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности.
Он отметил, что "международные угрозы и вызовы становятся все более сложными, разрушительными и опасными".
"Поддержание безопасности, укрепление стабильности, надлежащее реагирование на различные угрозы и вызовы, решение проблем глобального развития - по-прежнему являются общими чаяниями и голосами всего человечества", - добавил он.
"Важно придерживаться принципа многосторонности, укреплять взаимодействие и прилагать совместные усилия в реагировании на глобальные вызовы и угрозы, только так международное сообщество будет способно достичь целей в обеспечении глобальной безопасности", - заявил Турсунов.
В то же время, указал он, "необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, отказаться от односторонних действий, способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом, разумном и равноправном направлении".