В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности

В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности

2025-09-18T14:13:00+03:00

2025-09-18T14:13:00+03:00

2025-09-18T14:13:00+03:00

ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Международное сообщество сможет обеспечить глобальную безопасность лишь укрепляя взаимодействие и совместно реагируя на глобальные вызовы и угрозы, заявил в четверг заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Батыр Турсунов. "Сегодня мировое сообщество находится в крайне тревожном геополитическом положении, мир переживает беспрецедентные и трансформационные перемены, вступая в новую эпоху стремительного технологического развития", - заявил Турсунов, выступая на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности. Он отметил, что "международные угрозы и вызовы становятся все более сложными, разрушительными и опасными". "Поддержание безопасности, укрепление стабильности, надлежащее реагирование на различные угрозы и вызовы, решение проблем глобального развития - по-прежнему являются общими чаяниями и голосами всего человечества", - добавил он. "Важно придерживаться принципа многосторонности, укреплять взаимодействие и прилагать совместные усилия в реагировании на глобальные вызовы и угрозы, только так международное сообщество будет способно достичь целей в обеспечении глобальной безопасности", - заявил Турсунов. В то же время, указал он, "необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, отказаться от односторонних действий, способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом, разумном и равноправном направлении".

