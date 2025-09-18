Рейтинг@Mail.ru
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/shos-2042698809.html
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности - РИА Новости, 18.09.2025
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности
Международное сообщество сможет обеспечить глобальную безопасность лишь укрепляя взаимодействие и совместно реагируя на глобальные вызовы и угрозы, заявил в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:13:00+03:00
2025-09-18T14:13:00+03:00
в мире
шос
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_70d1c0cef7dfed2f81356158a453bd06.jpg
ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Международное сообщество сможет обеспечить глобальную безопасность лишь укрепляя взаимодействие и совместно реагируя на глобальные вызовы и угрозы, заявил в четверг заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Батыр Турсунов. "Сегодня мировое сообщество находится в крайне тревожном геополитическом положении, мир переживает беспрецедентные и трансформационные перемены, вступая в новую эпоху стремительного технологического развития", - заявил Турсунов, выступая на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности. Он отметил, что "международные угрозы и вызовы становятся все более сложными, разрушительными и опасными". "Поддержание безопасности, укрепление стабильности, надлежащее реагирование на различные угрозы и вызовы, решение проблем глобального развития - по-прежнему являются общими чаяниями и голосами всего человечества", - добавил он. "Важно придерживаться принципа многосторонности, укреплять взаимодействие и прилагать совместные усилия в реагировании на глобальные вызовы и угрозы, только так международное сообщество будет способно достичь целей в обеспечении глобальной безопасности", - заявил Турсунов. В то же время, указал он, "необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, отказаться от односторонних действий, способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом, разумном и равноправном направлении".
https://ria.ru/20250906/belorussiya-2040217074.html
https://ria.ru/20250905/italiya-2039825044.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b75d21880333b1056daf51688a76ee9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шос, безопасность
В мире, ШОС, Безопасность
В ШОС рассказали, что необходимо для обеспечения глобальной безопасности

Турсунов: глобальная безопасность возможна при совместном реагировании на угрозы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Международное сообщество сможет обеспечить глобальную безопасность лишь укрепляя взаимодействие и совместно реагируя на глобальные вызовы и угрозы, заявил в четверг заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Батыр Турсунов.
"Сегодня мировое сообщество находится в крайне тревожном геополитическом положении, мир переживает беспрецедентные и трансформационные перемены, вступая в новую эпоху стремительного технологического развития", - заявил Турсунов, выступая на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Белоруссии прокомментировали реакцию Запада на саммит ШОС
6 сентября, 22:08
Он отметил, что "международные угрозы и вызовы становятся все более сложными, разрушительными и опасными".
"Поддержание безопасности, укрепление стабильности, надлежащее реагирование на различные угрозы и вызовы, решение проблем глобального развития - по-прежнему являются общими чаяниями и голосами всего человечества", - добавил он.
"Важно придерживаться принципа многосторонности, укреплять взаимодействие и прилагать совместные усилия в реагировании на глобальные вызовы и угрозы, только так международное сообщество будет способно достичь целей в обеспечении глобальной безопасности", - заявил Турсунов.
В то же время, указал он, "необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, отказаться от односторонних действий, способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом, разумном и равноправном направлении".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС
5 сентября, 06:37
 
В миреШОСБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала