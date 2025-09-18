https://ria.ru/20250918/serial-2042634027.html

Группа "Москвич-полярник" по путешествию на Сахалин создаст мини-сериал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен – РИА Новости. Группа туристов, которая на советском "Москвиче" завершила путешествие по северу Сахалина, планирует посвятить острову несколько частей в юмористическом сериале "Москвич-полярник", сообщает пресс-служба регионального минтуризма. "Команда в составе Алексея Жирухина из Самары, Александра Еликова из Твери, Натальи Шиповской из Подмосковья и Дмитрия Гостинщикова из Череповца на советском "Москвиче" проехала от Южно-Сахалинска до самого северного города Охи 2 тысячи километров, причем пятую часть пути по грунтовым дорогам", - говорится в сообщении. Как и планировали члены проекта "Москвич-полярник", они посетили самые известные достопримечательности северной части острова. В Александровске-Сахалинском туристы посетили музей "А. П. Чехов и Сахалин", увидели скалы Три Брата, добрались через тоннель до маяка Жонкиер. В Охе путешественники увидели "самый медленный в мире поезд", который ходил по легендарной сахалинской узкоколейке, оценили экспозицию местного краеведческого музея, где узнали об истории основания города, культуре коренных народов острова и истории нефтедобычи на севере Сахалина. "У меня даже слоган сложился: "Сахалин – это люди". Потому что здесь они очень-очень приветливые, очень-очень доброжелательные. И вот, честно, не каждый регион настолько позитивен во всем. Мы поняли, что здесь люди любят свой остров, любят свои населенные пункты. Самый частый вопрос, который мы слышали: "Как вам здесь, понравилось?" Люди хотят узнать мнение о месте, где они живут. Соответственно, они радеют за свое место. И вот это очень здорово, – цитирует пресс-служба минтуризма области основателя проекта "Москвич-полярник" Александра Еликова. Как подчеркнул Алексей Жирухин, сам "Москвич" за несколько лет стал настоящим символом доступного туризма. "Потому что мы показываем, что для путешествий по нашей стране не нужны крутые внедорожники, миллионные бюджеты, спонсоры… То есть можно поехать на том автомобиле, который есть у вас", - приводит слова представителя Самары пресс-служба регионального министерства туризма. Сахалин стал 32 регионом России, который энтузиасты покорили на железном коне советского автопрома. Однако их планы грандиознее: "Москвич-полярник" намерен совершить самое масштабное автопутешествие за всю историю России: проехать по всем субъектам страны на одной машине. Следующий маршрут зимний – команда отправится из Хабаровска на запад, посетит новые регионы и создаст о каждом из них фильм. "В будущем в юмористическом сериале "Москвич-полярник" выйдет несколько серий о Сахалине, которые можно будет посмотреть в интернете", - отмечает пресс-служба.

