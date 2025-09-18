Рейтинг@Mail.ru
Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:57 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/selkhozzemli-2042714575.html
Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы
Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы - РИА Новости, 18.09.2025
Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы
Депутаты Московской областной думы приняли поправки в закон, касающийся оборота сельскохозяйственных земель. Предложение было инициировано министром... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:57:00+03:00
2025-09-18T14:57:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948217522_0:57:3439:1991_1920x0_80_0_0_e9393479d2a10c2c0d58d19a0c3ae586.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли поправки в закон, касающийся оборота сельскохозяйственных земель. Предложение было инициировано министром имущественных отношений региона Тихоном Фирсовым, сообщил 360.ru.Новый порядок упрощает процедуру уведомления о намерении продать соответствующие участки."Собственники земель сельхозназначения, принимая решение о продаже таких участков, прежде всего по закону должны известить о своем намерении в письменной форме правительство области, поскольку у правительства есть преимущественное право покупки", – пояснил глава ведомства.Процедура подачи уведомления может быть реализована в электронном виде через портал министерства имущественных отношений Подмосковья. Ответ на заявку будет доступен в течение 15 рабочих дней.Стоит отметить, что правила преимущественной покупки не применяются к участкам, используемым для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, и землям с возведенными зданиями. Также уведомление не требуется, если продажа осуществляется путем открытых аукционов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948217522_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_3b9c3ee17c9bc610d9e19e53a26c12a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСено
Сено - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли поправки в закон, касающийся оборота сельскохозяйственных земель. Предложение было инициировано министром имущественных отношений региона Тихоном Фирсовым, сообщил 360.ru.
Новый порядок упрощает процедуру уведомления о намерении продать соответствующие участки.
"Собственники земель сельхозназначения, принимая решение о продаже таких участков, прежде всего по закону должны известить о своем намерении в письменной форме правительство области, поскольку у правительства есть преимущественное право покупки", – пояснил глава ведомства.
Процедура подачи уведомления может быть реализована в электронном виде через портал министерства имущественных отношений Подмосковья. Ответ на заявку будет доступен в течение 15 рабочих дней.
Стоит отметить, что правила преимущественной покупки не применяются к участкам, используемым для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, и землям с возведенными зданиями. Также уведомление не требуется, если продажа осуществляется путем открытых аукционов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала