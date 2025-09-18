https://ria.ru/20250918/selkhozzemli-2042714575.html

Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы

Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы

Поправки в закон об обороте сельхозземель приняли на заседании Мособлдумы

18.09.2025

Депутаты Московской областной думы приняли поправки в закон, касающийся оборота сельскохозяйственных земель. Предложение было инициировано министром...

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли поправки в закон, касающийся оборота сельскохозяйственных земель. Предложение было инициировано министром имущественных отношений региона Тихоном Фирсовым, сообщил 360.ru.Новый порядок упрощает процедуру уведомления о намерении продать соответствующие участки."Собственники земель сельхозназначения, принимая решение о продаже таких участков, прежде всего по закону должны известить о своем намерении в письменной форме правительство области, поскольку у правительства есть преимущественное право покупки", – пояснил глава ведомства.Процедура подачи уведомления может быть реализована в электронном виде через портал министерства имущественных отношений Подмосковья. Ответ на заявку будет доступен в течение 15 рабочих дней.Стоит отметить, что правила преимущественной покупки не применяются к участкам, используемым для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, и землям с возведенными зданиями. Также уведомление не требуется, если продажа осуществляется путем открытых аукционов.

