https://ria.ru/20250918/sboy-2042631334.html
В работе информационных систем "КрасАвиа" произошел сбой
В работе информационных систем "КрасАвиа" произошел сбой - РИА Новости, 18.09.2025
В работе информационных систем "КрасАвиа" произошел сбой
Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа", пассажиров просят следить за рейсами на табло аэропортов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:47:00+03:00
2025-09-18T08:47:00+03:00
2025-09-18T08:50:00+03:00
красавиа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа", пассажиров просят следить за рейсами на табло аэропортов, сообщает пресс-служба авиакомпании"В работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа" произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. Просим пассажиров следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.Уточняется, что в настоящее время специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов.
https://ria.ru/20250917/avito-2042402503.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красавиа, происшествия
В работе информационных систем "КрасАвиа" произошел сбой
Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа"