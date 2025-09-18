В работе информационных систем "КрасАвиа" произошел сбой

https://ria.ru/20250918/sboy-2042631334.html

красавиа

происшествия

КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа", пассажиров просят следить за рейсами на табло аэропортов, сообщает пресс-служба авиакомпании"В работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа" произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. Просим пассажиров следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.Уточняется, что в настоящее время специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов.

