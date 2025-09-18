https://ria.ru/20250918/sberbank-2042602053.html
Определен портрет банкрота в России
Определен портрет банкрота в России - РИА Новости, 18.09.2025
Определен портрет банкрота в России
Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:40:00+03:00
2025-09-18T01:40:00+03:00
2025-09-18T03:48:00+03:00
общество
россия
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96581/00/965810095_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_247c2648a53d2221fcaaaa16dff0a4ce.jpg
СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов. "Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития". Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов. "Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он. Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.
https://ria.ru/20250810/sud-2034397225.html
https://ria.ru/20250917/bankrotstvo-1600141843.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96581/00/965810095_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_4ccc3897ac7feb60e97d14efc182ea77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сбербанк россии
Общество, Россия, Сбербанк России
Определен портрет банкрота в России
В Сбербанке рассказали, что средний возраст банкрота в России составляет 38 лет
СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.
"Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития".
Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов.
"Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он.
Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.