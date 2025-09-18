Определен портрет банкрота в России

https://ria.ru/20250918/sberbank-2042602053.html

СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов. "Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития". Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов. "Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он. Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.

