Рейтинг@Mail.ru
Определен портрет банкрота в России - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 18.09.2025 (обновлено: 03:48 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/sberbank-2042602053.html
Определен портрет банкрота в России
Определен портрет банкрота в России - РИА Новости, 18.09.2025
Определен портрет банкрота в России
Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:40:00+03:00
2025-09-18T03:48:00+03:00
общество
россия
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96581/00/965810095_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_247c2648a53d2221fcaaaa16dff0a4ce.jpg
СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов. "Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития". Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов. "Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он. Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.
https://ria.ru/20250810/sud-2034397225.html
https://ria.ru/20250917/bankrotstvo-1600141843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96581/00/965810095_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_4ccc3897ac7feb60e97d14efc182ea77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сбербанк россии
Общество, Россия, Сбербанк России
Определен портрет банкрота в России

В Сбербанке рассказали, что средний возраст банкрота в России составляет 38 лет

© Фото : предоставлено Сбербанком РоссииСбербанк России
Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : предоставлено Сбербанком России
Сбербанк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.
"Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
ВС объяснил, как получить компенсацию с банкрота
10 августа, 07:26
Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов.
"Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он.
Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
 
ОбществоРоссияСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала