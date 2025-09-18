Берни Сандерс обвинил Израиль в геноциде в Газе

https://ria.ru/20250918/sanders-2042607651.html
Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что Израиль совершает геноцид в Газе. РИА Новости, 18.09.2025
Берни Сандерс первым из сенаторов США обвинил Израиль в геноциде в Газе
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что Израиль совершает геноцид в Газе.
Как указывает портал Axios, Сандерс
стал первым действующим сенатором США
, выступившим с подобным заявлением.
Ранее глава независимой международной комиссии ООН
по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй
заявила, что лидеры Израиля
, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху
, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе.
"Независимая комиссия экспертов, назначенная ООН, подтвердила этот вывод - эксперты пришли к следующему заключению: "Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, соответствующих критериям, изложенным в Конвенции о геноциде". Я с этим согласен", - говорится в заявлении Сандерса на его официальном портале.
Сандерс отметил, что Израиль имел право на защиту от палестинского движения ХАМАС
после его нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года, но подчеркнул, что "в последние два года Израиль вёл полномасштабную войну против всего палестинского народа".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.