Берни Сандерс обвинил Израиль в геноциде в Газе

Берни Сандерс обвинил Израиль в геноциде в Газе - РИА Новости, 18.09.2025

Берни Сандерс обвинил Израиль в геноциде в Газе

2025-09-18T03:06:00+03:00

Берни Сандерс обвинил Израиль в геноциде в Газе

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что Израиль совершает геноцид в Газе.

2025-09-18T03:06:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что Израиль совершает геноцид в Газе. Как указывает портал Axios, Сандерс стал первым действующим сенатором США, выступившим с подобным заявлением. Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе. "Независимая комиссия экспертов, назначенная ООН, подтвердила этот вывод - эксперты пришли к следующему заключению: "Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, соответствующих критериям, изложенным в Конвенции о геноциде". Я с этим согласен", - говорится в заявлении Сандерса на его официальном портале. Сандерс отметил, что Израиль имел право на защиту от палестинского движения ХАМАС после его нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года, но подчеркнул, что "в последние два года Израиль вёл полномасштабную войну против всего палестинского народа". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.

