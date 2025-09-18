Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты
09:15 18.09.2025 (обновлено: 09:19 18.09.2025)
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация."Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
