В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.09.2025
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация."Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
оренбург
