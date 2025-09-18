Рейтинг@Mail.ru
Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке
11:00 18.09.2025
Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, снова подвергся DDoS-атаке. Как сообщалось ранее, за последнюю неделю сайт уже четыре раза подвергался таким атакам. "Сегодня наш сайт вновь стал объектом мощной DDoS-атаки... Заставить нас замолчать не получится, вскоре мы восстановим доступ к сайту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.
украина
в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук
28 марта, 11:34
 
В миреУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
