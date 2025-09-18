https://ria.ru/20250918/sajt-2042650737.html

Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке

Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, снова подвергся DDoS-атаке. Как сообщалось ранее, за последнюю неделю сайт уже четыре раза подвергался таким атакам. "Сегодня наш сайт вновь стал объектом мощной DDoS-атаки... Заставить нас замолчать не получится, вскоре мы восстановим доступ к сайту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.

украина

