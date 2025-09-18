https://ria.ru/20250918/sajt-2042650737.html
Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке
Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 18.09.2025
Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке
Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:00:00+03:00
2025-09-18T11:00:00+03:00
2025-09-18T11:00:00+03:00
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, снова подвергся DDoS-атаке. Как сообщалось ранее, за последнюю неделю сайт уже четыре раза подвергался таким атакам. "Сегодня наш сайт вновь стал объектом мощной DDoS-атаки... Заставить нас замолчать не получится, вскоре мы восстановим доступ к сайту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.
https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Сайт движения "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке
Сайт движения "Другая Украина" Медведчука снова подвергся DDoS-атаке
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, снова подвергся DDoS-атаке.
Как сообщалось ранее, за последнюю неделю сайт уже четыре раза подвергался таким атакам.
"Сегодня наш сайт вновь стал объектом мощной DDoS-атаки... Заставить нас замолчать не получится, вскоре мы восстановим доступ к сайту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.