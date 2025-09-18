Рейтинг@Mail.ru
Минфин отметил интерес иностранных инвесторов к российскому рынку - РИА Новости, 18.09.2025
13:55 18.09.2025
Минфин отметил интерес иностранных инвесторов к российскому рынку
Минфин отметил интерес иностранных инвесторов к российскому рынку - РИА Новости, 18.09.2025
Минфин отметил интерес иностранных инвесторов к российскому рынку
Минфин России видит интерес иностранных инвесторов к российскому рынку, но пока многое зависит от геополитического поля, заявил журналистам заместитель министра РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин России видит интерес иностранных инвесторов к российскому рынку, но пока многое зависит от геополитического поля, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы видим интерес по звонкам и по сообщениям, которые мы получаем. Интерес есть, но, конечно, очень много ориентировано на то, что происходит в геополитическом поле. И это напрямую коррелировано с тем, что происходит, и с новостями, которые мы видим - когда выходят позитивные новости, мы получаем больше запросов, когда негативные - запросов меньше", - сказал он в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ). "Наша задача была создать инфраструктуру, чтобы инвесторы могли проходить. Но остальные - это уже не мандат Минфина", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Но чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин". Банк России в августе определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Кроме того, ЦБ РФ снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.
экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин отметил интерес иностранных инвесторов к российскому рынку

Чебесков: Минфин видит интерес иностранных инвесторов к российскому рынку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин России видит интерес иностранных инвесторов к российскому рынку, но пока многое зависит от геополитического поля, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы видим интерес по звонкам и по сообщениям, которые мы получаем. Интерес есть, но, конечно, очень много ориентировано на то, что происходит в геополитическом поле. И это напрямую коррелировано с тем, что происходит, и с новостями, которые мы видим - когда выходят позитивные новости, мы получаем больше запросов, когда негативные - запросов меньше", - сказал он в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ).
"Наша задача была создать инфраструктуру, чтобы инвесторы могли проходить. Но остальные - это уже не мандат Минфина", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Но чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин".
Банк России в августе определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Кроме того, ЦБ РФ снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.
Экономика Россия Владимир Путин Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
