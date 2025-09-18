Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/rubl-2042732310.html
В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле
В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле - РИА Новости, 18.09.2025
В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле
Использование цифрового рубля добровольно и у него нет срока годности, сообщила на сессии Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:43:00+03:00
2025-09-18T15:43:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Использование цифрового рубля добровольно и у него нет срока годности, сообщила на сессии Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Наверное, такого количества мифов, которые есть вокруг цифрового рубля, не было никогда. Что только мы не слышали. И то, что принудительно будут всех заставлять пользоваться цифровыми рублями. Для меня был еще один такой прям очень удивительный фактор - в цифровых рублях есть срок действия. Конечно же, это не так. Никто никого ни к чему принуждать не собирается и не будет. И у цифрового рубля нет срока действия. Они такие же, как наличные и безналичные, и их сохранность гарантируется Банком России. Все операции с цифровыми рублями проходят на платформе цифрового рубля", - рассказала она. Также Кахруманова добавила, что на платформе цифрового рубля, оператором которой выступает ЦБ, уже 2,5 тысячи участников, "пока ограниченная фокус-группа". "Никто другой за человека не может ему открыть счет цифрового рубля. Если кто-то вам звонит и говорит такое, бросайте трубку, это точно мошенники. Это я вам гарантирую", - также предупредила зампред ЦБ. В заключении своего выступления Кахруманова отметила, что у Банка России совместно с коллегами в планах на следующий год не только выплаты из бюджета, но и оплата и платежи в федеральный бюджет цифровыми рублями. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ проводит пилот с цифровыми рублями с 15 августа 2023 года. Сейчас проходит поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс: в текущем году его планируется использовать при исполнении ряда расходов федерального бюджета. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года.
https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
https://ria.ru/20250912/ekonomika-2041512502.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф)
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле

Зампред ЦБ: у цифрового рубля нет срока годности и его использование добровольно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Использование цифрового рубля добровольно и у него нет срока годности, сообщила на сессии Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.
"Наверное, такого количества мифов, которые есть вокруг цифрового рубля, не было никогда. Что только мы не слышали. И то, что принудительно будут всех заставлять пользоваться цифровыми рублями. Для меня был еще один такой прям очень удивительный фактор - в цифровых рублях есть срок действия. Конечно же, это не так. Никто никого ни к чему принуждать не собирается и не будет. И у цифрового рубля нет срока действия. Они такие же, как наличные и безналичные, и их сохранность гарантируется Банком России. Все операции с цифровыми рублями проходят на платформе цифрового рубля", - рассказала она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем
12 сентября, 17:36
Также Кахруманова добавила, что на платформе цифрового рубля, оператором которой выступает ЦБ, уже 2,5 тысячи участников, "пока ограниченная фокус-группа".
"Никто другой за человека не может ему открыть счет цифрового рубля. Если кто-то вам звонит и говорит такое, бросайте трубку, это точно мошенники. Это я вам гарантирую", - также предупредила зампред ЦБ.
В заключении своего выступления Кахруманова отметила, что у Банка России совместно с коллегами в планах на следующий год не только выплаты из бюджета, но и оплата и платежи в федеральный бюджет цифровыми рублями.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ проводит пилот с цифровыми рублями с 15 августа 2023 года. Сейчас проходит поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс: в текущем году его планируется использовать при исполнении ряда расходов федерального бюджета.
Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ ожидает роста экономики в 2025 году в рамках прогноза
12 сентября, 16:44
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала