https://ria.ru/20250918/rubl-2042670857.html
Силуанов назвал цифровой рубль абсолютно надежным
Силуанов назвал цифровой рубль абсолютно надежным - РИА Новости, 18.09.2025
Силуанов назвал цифровой рубль абсолютно надежным
Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:28:00+03:00
2025-09-18T12:28:00+03:00
2025-09-18T12:42:00+03:00
экономика
антон силуанов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный. Второе - мы говорим о том, что цифровой рубль очень интересный для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль за цифровым рублем будет обеспечиваться на высоком уровне", - сказал Силуанов в интервью Первому каналу в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).
https://ria.ru/20250914/rubl-2041759091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, россия
Экономика, Антон Силуанов, Россия
Силуанов назвал цифровой рубль абсолютно надежным
Сиуланов: цифровой рубль интересен для бюджетного процесса