Силуанов назвал цифровой рубль абсолютно надежным

Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 18.09.2025

экономика

антон силуанов

россия

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный. Второе - мы говорим о том, что цифровой рубль очень интересный для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль за цифровым рублем будет обеспечиваться на высоком уровне", - сказал Силуанов в интервью Первому каналу в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).

