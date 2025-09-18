Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ разрешили монастырям не регистрироваться в "Честном знаке"
16:48 18.09.2025
В РПЦ разрешили монастырям не регистрироваться в "Честном знаке"
В РПЦ разрешили монастырям не регистрироваться в "Честном знаке" - РИА Новости, 18.09.2025
В РПЦ разрешили монастырям не регистрироваться в "Честном знаке"
Правовое управление Русской православной церкви (РПЦ) заявило, что монастырям, закупающим продукты для паломников в трапезной, но не реализующим их, не... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правовое управление Русской православной церкви (РПЦ) заявило, что монастырям, закупающим продукты для паломников в трапезной, но не реализующим их, не обязательно регистрироваться в системе "Честный знак". Комментарий, согласно сайту РПЦ, подготовлен для ситуации покупающего у поставщиков воду и продукты для своих нужд и для паломников в трапезной, с которым поставщики отказались работать без регистрации в системе "Честный знак". "Если маркированные товары (в том числе в составе готовой кулинарной продукции), распространяемые в трапезной, предназначены для внутреннего монастырского употребления, не реализуются в качестве потребительской услуги и распространяются безвозмездно, соответствующая обязанность по регистрации в системе "Честный знак" у монастыря не возникает", – говорится в комментарии правового управления на сайте РПЦ. Обязанность по регистрации в системе "Честный знак" лежит на участниках оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, поэтому при закупке для собственных нужд монастырь не обязан регистрироваться в системе "Честный знак". Но в случае распространения в трапезной таких продуктов необходимо уточнить, является ли она предприятием общественного питания, говорится в комментарии. "Необходимо пояснить поставщикам, что маркированные товары закупаются для собственных нужд монастыря. Вывод таких товаров из оборота обязан осуществить сам поставщик", – пояснили в правовом управлении. Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правовое управление Русской православной церкви (РПЦ) заявило, что монастырям, закупающим продукты для паломников в трапезной, но не реализующим их, не обязательно регистрироваться в системе "Честный знак".
Комментарий, согласно сайту РПЦ, подготовлен для ситуации покупающего у поставщиков воду и продукты для своих нужд и для паломников в трапезной, с которым поставщики отказались работать без регистрации в системе "Честный знак".
"Если маркированные товары (в том числе в составе готовой кулинарной продукции), распространяемые в трапезной, предназначены для внутреннего монастырского употребления, не реализуются в качестве потребительской услуги и распространяются безвозмездно, соответствующая обязанность по регистрации в системе "Честный знак" у монастыря не возникает", – говорится в комментарии правового управления на сайте РПЦ.
Обязанность по регистрации в системе "Честный знак" лежит на участниках оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, поэтому при закупке для собственных нужд монастырь не обязан регистрироваться в системе "Честный знак". Но в случае распространения в трапезной таких продуктов необходимо уточнить, является ли она предприятием общественного питания, говорится в комментарии.
"Необходимо пояснить поставщикам, что маркированные товары закупаются для собственных нужд монастыря. Вывод таких товаров из оборота обязан осуществить сам поставщик", – пояснили в правовом управлении.
Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
