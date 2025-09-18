https://ria.ru/20250918/rossiyane-2042671189.html

Посольство России ответило на вопрос о россиянах в зоне бедствия в Индии

Посольство России ответило на вопрос о россиянах в зоне бедствия в Индии - РИА Новости, 18.09.2025

Посольство России ответило на вопрос о россиянах в зоне бедствия в Индии

Посольство России в Нью-Дели не получало информации о застрявших из-за оползней на севере Индии россиянах, находится в контакте с местными властями, сообщили... РИА Новости, 18.09.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. Посольство России в Нью-Дели не получало информации о застрявших из-за оползней на севере Индии россиянах, находится в контакте с местными властями, сообщили РИА Новости в посольстве. "Сведений о россиянах в зоне бедствия нет, выясняем детали у индийской стороны. Следим за развитием событий, находимся на связи с гражданскими властями, полицией и больницами", - сообщили в посольстве. Ранее издание Tribune India сообщило, что более 2,5 тысяч туристов застряли в высокогорном городе Массури в штате Уттаракханд, поскольку дороги в город закрыты второй день подряд из-за грозы и проливного дождя. Движение по дорогам было нарушено в связи с оползнями в ряде мест, в связи с чем полиция призвала находящихся в городе туристов и приезжих оставаться там, где они находятся до тех пор, пока движение не будет восстановлено. Начиная со вторника на частично расположенные у подножья Гималаев штаты Уттаракханд и Химачал-Прадеш обрушились ливневые дожди. В результате наводнений и оползней в Уттаракханде погибли 15 человек, 16 пропали без вести и более 900 человек оказались в затруднительном положении, а в Химачал-Прадеше погибли 3 человека. Власти штатов заявили, что принимают меры для нейтрализации последствий непогоды и, в частности, строят мост на одной из дорог, ведущих к Массури, что поможет туристам выбраться из города.

