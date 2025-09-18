Россия осудила попытки вмешательства в Венесуэле
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао в ходе которых российская сторона решительно осудила попытки вмешательства и угрозы применения силы в отношении Венесуэлы, а также выразила солидарность с народом этой страны, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Восемнадцатого сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао... С российской стороны решительно осуждены попытки вмешательства и угрозы применения силы в отношении Венесуэлы, выражена солидарность с народом этой страны и полная поддержка усилий правительства Николаса Мадуро по защите национального суверенитета в условиях резко возросшего внешнего давления", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы развития многопланового российско-венесуэльского стратегического партнерства и внешнеполитической координации на международной арене и наметили практические шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в МИД.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.