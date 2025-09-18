https://ria.ru/20250918/rossiya-2042781777.html

Россия осудила попытки вмешательства в Венесуэле

Россия осудила попытки вмешательства в Венесуэле - РИА Новости, 18.09.2025

Россия осудила попытки вмешательства в Венесуэле

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао в ходе которых российская сторона решительно... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:28:00+03:00

2025-09-18T17:28:00+03:00

2025-09-18T17:46:00+03:00

венесуэла

сергей рябков

россия

в мире

николас мадуро

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4181fab333af6537168b183a707a2e99.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао в ходе которых российская сторона решительно осудила попытки вмешательства и угрозы применения силы в отношении Венесуэлы, а также выразила солидарность с народом этой страны, сообщает внешнеполитическое ведомство."Восемнадцатого сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао... С российской стороны решительно осуждены попытки вмешательства и угрозы применения силы в отношении Венесуэлы, выражена солидарность с народом этой страны и полная поддержка усилий правительства Николаса Мадуро по защите национального суверенитета в условиях резко возросшего внешнего давления", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы развития многопланового российско-венесуэльского стратегического партнерства и внешнеполитической координации на международной арене и наметили практические шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в МИД.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

https://ria.ru/20250910/oon-2040824107.html

венесуэла

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, сергей рябков, россия, в мире, николас мадуро, сша, дональд трамп