Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что международный суд ООН проявит беспристрастный подход в деле о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ. "Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле... Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", - говорится в сообщении. Там отметили, что после трагических событий с рейсом MH17 прошло уже более 11 лет. Однако, судя по всему, в целях поиска правды предстоит пройти еще большой путь.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
