https://ria.ru/20250918/rossija-2042840239.html

Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17

Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17 - РИА Новости, 18.09.2025

Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17

Россия рассчитывает, что международный суд ООН проявит беспристрастный подход в деле о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T20:57:00+03:00

2025-09-18T20:57:00+03:00

2025-09-18T21:36:00+03:00

в мире

россия

оон

амстердам

куала-лумпур

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:191:3077:1921_1920x0_80_0_0_73963080a4793a072c5054ced46db1bc.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что международный суд ООН проявит беспристрастный подход в деле о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ. "Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле... Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", - говорится в сообщении. Там отметили, что после трагических событий с рейсом MH17 прошло уже более 11 лет. Однако, судя по всему, в целях поиска правды предстоит пройти еще большой путь.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

https://ria.ru/20250514/premer-2016993334.html

россия

амстердам

куала-лумпур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, оон, амстердам, куала-лумпур