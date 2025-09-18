Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17 - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 18.09.2025 (обновлено: 21:36 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/rossija-2042840239.html
Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17
Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17 - РИА Новости, 18.09.2025
Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17
Россия рассчитывает, что международный суд ООН проявит беспристрастный подход в деле о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T20:57:00+03:00
2025-09-18T21:36:00+03:00
в мире
россия
оон
амстердам
куала-лумпур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:191:3077:1921_1920x0_80_0_0_73963080a4793a072c5054ced46db1bc.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что международный суд ООН проявит беспристрастный подход в деле о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ. "Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле... Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", - говорится в сообщении. Там отметили, что после трагических событий с рейсом MH17 прошло уже более 11 лет. Однако, судя по всему, в целях поиска правды предстоит пройти еще большой путь.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
https://ria.ru/20250514/premer-2016993334.html
россия
амстердам
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:387:2213:2047_1920x0_80_0_0_ac3d1bb2b24afe9f36ebf3cde058a537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, амстердам, куала-лумпур
В мире, Россия, ООН, Амстердам, Куала-Лумпур
Россия надеется, что суд ООН проявит беспристрастность в деле MH17

МИД: Россия рассчитывает на беспристрастный подход в деле о крушении MH17

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что международный суд ООН проявит беспристрастный подход в деле о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ.
"Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле... Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", - говорится в сообщении.
Там отметили, что после трагических событий с рейсом MH17 прошло уже более 11 лет. Однако, судя по всему, в целях поиска правды предстоит пройти еще большой путь.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших
14 мая, 22:09
 
В миреРоссияООНАмстердамКуала-Лумпур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала