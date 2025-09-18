https://ria.ru/20250918/rossija-2042769594.html

Россия готова оказать содействие в организации выборов в Молдавии

Россия готова оказать содействие в организации выборов в Молдавии - РИА Новости, 18.09.2025

Россия готова оказать содействие в организации выборов в Молдавии

Россия готова оказать содействие в организации голосования на парламентских выборах для проживающих в стране граждан Молдавии, проблем с безопасностью нет,... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:11:00+03:00

2025-09-18T17:11:00+03:00

2025-09-18T17:11:00+03:00

в мире

россия

молдавия

кишинев

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в организации голосования на парламентских выборах для проживающих в стране граждан Молдавии, проблем с безопасностью нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Проблем с обеспечением безопасности голосования проживающих в России молдаван нет. Мы готовы оказать все необходимое содействие в организации выборов, просто официальному Кишиневу это не нужно", - сказала она на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20250918/vybory-2042629682.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова