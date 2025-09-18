https://ria.ru/20250918/rossija-2042769594.html
Россия готова оказать содействие в организации выборов в Молдавии
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в организации голосования на парламентских выборах для проживающих в стране граждан Молдавии, проблем с безопасностью нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Проблем с обеспечением безопасности голосования проживающих в России молдаван нет. Мы готовы оказать все необходимое содействие в организации выборов, просто официальному Кишиневу это не нужно", - сказала она на брифинге для СМИ.
