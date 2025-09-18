Рейтинг@Mail.ru
17:11 18.09.2025
Россия готова оказать содействие в организации выборов в Молдавии
в мире
россия
молдавия
кишинев
мария захарова
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в организации голосования на парламентских выборах для проживающих в стране граждан Молдавии, проблем с безопасностью нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Проблем с обеспечением безопасности голосования проживающих в России молдаван нет. Мы готовы оказать все необходимое содействие в организации выборов, просто официальному Кишиневу это не нужно", - сказала она на брифинге для СМИ.
в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в организации голосования на парламентских выборах для проживающих в стране граждан Молдавии, проблем с безопасностью нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проблем с обеспечением безопасности голосования проживающих в России молдаван нет. Мы готовы оказать все необходимое содействие в организации выборов, просто официальному Кишиневу это не нужно", - сказала она на брифинге для СМИ.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент
