Россия хочет поддерживать диалог с США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
15:14 18.09.2025
Россия хочет поддерживать диалог с США, заявил Лавров
Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, видит ответное желание Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.09.2025
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, видит ответное желание Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Да. Мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов. И видим, что на американской стороне то же самое желание наблюдается", - сказал Лавров в программе "Большая игра".
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, видит ответное желание Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Да. Мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов. И видим, что на американской стороне то же самое желание наблюдается", - сказал Лавров в программе "Большая игра".
В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России
15 сентября, 06:56
 
