Товарный знак группы "Сектор Газа" будет действовать до 2031 года

Товарный знак музыкальной группы "Сектор Газа" будет действовать в России как минимум до 2031 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Товарный знак музыкальной группы "Сектор Газа" будет действовать в России как минимум до 2031 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно данным ведомства, российский лейбл Warner Music Russia в 2021 году продлил права на товарный знак "Сектор Газа" сроком на 10 лет - до июля 2031 года. Заявка была подана в Роспатент в 2001 году, несколько раз ее действие в России продлевалось. Ранее в СМИ появилась информация, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина якобы выступила с инициативой полностью запретить творчество группы "Сектор Газа". Позже депутат опровергла данную информацию, уточнив, что ее позиция заключается в требовании маркировки 18+ для отдельных композиций группы, содержащих ненормативную лексику.
РИА Новости
