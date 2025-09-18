Рейтинг@Mail.ru
Товарный знак группы "Сектор Газа" будет действовать до 2031 года - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/rossija-2042620820.html
Товарный знак группы "Сектор Газа" будет действовать до 2031 года
Товарный знак группы "Сектор Газа" будет действовать до 2031 года - РИА Новости, 18.09.2025
Товарный знак группы "Сектор Газа" будет действовать до 2031 года
Товарный знак музыкальной группы "Сектор Газа" будет действовать в России как минимум до 2031 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:26:00+03:00
2025-09-18T06:26:00+03:00
россия
нина останина
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36459/70/364597039_11:0:500:275_1920x0_80_0_0_f006855f071eaac4dffcea8fe4bcb2bb.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Товарный знак музыкальной группы "Сектор Газа" будет действовать в России как минимум до 2031 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно данным ведомства, российский лейбл Warner Music Russia в 2021 году продлил права на товарный знак "Сектор Газа" сроком на 10 лет - до июля 2031 года. Заявка была подана в Роспатент в 2001 году, несколько раз ее действие в России продлевалось. Ранее в СМИ появилась информация, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина якобы выступила с инициативой полностью запретить творчество группы "Сектор Газа". Позже депутат опровергла данную информацию, уточнив, что ее позиция заключается в требовании маркировки 18+ для отдельных композиций группы, содержащих ненормативную лексику.
https://ria.ru/20250917/ostanina-2042503703.html
https://ria.ru/20250917/solist-2042592116.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36459/70/364597039_133:0:500:275_1920x0_80_0_0_2e516afd729417e0b54d4b31c66f8c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нина останина, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф, общество
Россия, Нина Останина, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Госдума РФ, Общество
Товарный знак группы "Сектор Газа" будет действовать до 2031 года

Роспатент продлил товарный знак группы "Сектор Газа" до 2031 года

© Фото : hoy-sektor.ruГруппа "Сектор газа"
Группа Сектор газа - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : hoy-sektor.ru
Группа "Сектор газа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Товарный знак музыкальной группы "Сектор Газа" будет действовать в России как минимум до 2031 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно данным ведомства, российский лейбл Warner Music Russia в 2021 году продлил права на товарный знак "Сектор Газа" сроком на 10 лет - до июля 2031 года. Заявка была подана в Роспатент в 2001 году, несколько раз ее действие в России продлевалось.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество "Сектора Газа"
Вчера, 15:27
Ранее в СМИ появилась информация, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина якобы выступила с инициативой полностью запретить творчество группы "Сектор Газа".
Позже депутат опровергла данную информацию, уточнив, что ее позиция заключается в требовании маркировки 18+ для отдельных композиций группы, содержащих ненормативную лексику.
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа"
Вчера, 23:11
 
РоссияНина ОстанинаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала