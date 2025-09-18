Рейтинг@Mail.ru
Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17
20:58 18.09.2025 (обновлено: 21:23 18.09.2025)
Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17
Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета ИКАО о якобы причастности Москвы к гибели малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, сообщил МИД.&quot;Восемнадцатого сентября Россия в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского &quot;Боинга&quot; рейса MH17&quot;, — отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что, вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН 2166, Совет ИКАО не посчитал нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны — Нидерландов, с опорой на подтасованные "факты", предоставленные главным образом еще одной заинтересованной стороной — Украиной.Таким образом, Россия обжаловала решение Совета ИКАО по всем аспектам: по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также из-за фатальных нарушений процедуры.&quot;Сам факт обжалования никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ИКАО по данному делу, о ничтожности которых Россия ранее заявляла&quot;, — подчеркнули в МИД.Министерство также указало, что первая в истории попытка ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган завершилась провалом.&quot;Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле. &lt;...&gt; Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права&quot;, — указали в МИД.Крушение Boeing MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014-го под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киевский режим сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.В мае этого года совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17. В российском МИД отвергли эти обвинения, отметив, что Москва предлагала совету провести независимое расследование крушения, но в ИКАО отказались заниматься этим.
Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета ИКАО о якобы причастности Москвы к гибели малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, сообщил МИД.
"Восемнадцатого сентября Россия в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что, вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН 2166, Совет ИКАО не посчитал нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны — Нидерландов, с опорой на подтасованные "факты", предоставленные главным образом еще одной заинтересованной стороной — Украиной.
Таким образом, Россия обжаловала решение Совета ИКАО по всем аспектам: по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также из-за фатальных нарушений процедуры.
"Сам факт обжалования никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ИКАО по данному делу, о ничтожности которых Россия ранее заявляла", — подчеркнули в МИД.

Министерство также указало, что первая в истории попытка ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган завершилась провалом.
"Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле. <...> Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", — указали в МИД.

Крушение Boeing MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014-го под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киевский режим сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
В мае этого года совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17. В российском МИД отвергли эти обвинения, отметив, что Москва предлагала совету провести независимое расследование крушения, но в ИКАО отказались заниматься этим.
