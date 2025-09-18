Россия оспорила в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о рейсе MH17
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПамятные мероприятия на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики
Памятные мероприятия на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия обжаловала в международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ.
"Восемнадцатого сентября РФ в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17. Первая в истории попытка ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной", - говорится в сообщении.
