https://ria.ru/20250918/retsessiya-2042742837.html

До рецессии России далеко, считает Путин

До рецессии России далеко, считает Путин - РИА Новости, 18.09.2025

До рецессии России далеко, считает Путин

До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:15:00+03:00

2025-09-18T16:15:00+03:00

2025-09-18T16:19:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин."Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин