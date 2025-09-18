https://ria.ru/20250918/retsessiya-2042742837.html
До рецессии России далеко, считает Путин
До рецессии России далеко, считает Путин - РИА Новости, 18.09.2025
До рецессии России далеко, считает Путин
До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:15:00+03:00
2025-09-18T16:15:00+03:00
2025-09-18T16:19:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин."Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
До рецессии России далеко, считает Путин
Путин выразил мнение, что России далеко до рецессии