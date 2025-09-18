https://ria.ru/20250918/rets-2042818635.html

РЭЦ рекомендует бизнесу РФ работать под брендом "Сделано в России"

РЭЦ рекомендует бизнесу РФ работать под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 18.09.2025

РЭЦ рекомендует бизнесу РФ работать под брендом "Сделано в России"

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

экспорт

бренд сделано в россии (made in russia)

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) рекомендует российским производителям, стремящимся выйти на экспорт или повысить узнаваемость уже экспортируемой продукции, пройти сертификацию и присоединиться к комплексному продвижению на внешние рынки под национальным брендом, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на полях окружного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Екатеринбурге."Первое, что необходимо сделать российским компаниям, стремящимся масштабироваться и усилить свои позиции за рубежом — подтвердить свою конкурентоспособность, получив сертификат "Сделано в России". Сертификат существенно увеличивает шансы успешного выхода продукции на внешние рынки, а опытным экспортерам поможет расширить присутствие компании", - сказал Солодов на пленарной сессии "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России".Он подчеркнул, что процесс подачи заявки — довольно простой, быстрый и бесплатный.О популярных на зарубежных рынках российских продуктах, которые уже продвигаются под логотипом международного бренда "Сделано в России", рассказала Юлия Колчева, заместитель начальника Управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ."Мировой опыт показывает, что в одиночку компаниям продвигаться на рынках достаточно сложно, поэтому по всему миру экспортеры объединяются под своими национальными брендами. Что касается АПК – мы фокусируемся на продукции с высокой добавленной стоимостью, в АПК это тот же шоколад, мороженое, мясные продукты и прочая переработанная продукция, которая уже формирует определенный образ нашей страны на рынках, тем самым создавая благоприятный ассоциативный ряд, что наша продукция — это качественно и вкусно", - отметила Колчева.Солодов добавил про ключевые инструменты, которые дают бизнесу шанс заявить о себе за рубежом в составе нацбренда."Сделано в России" для российских компаний, это – участие в международных выставках, фестивалях-ярмарках и бизнес-миссиях по всему миру. Кроме того, это 44 национальных магазина на 20 ключевых зарубежных маркетплейсах, где экспортеры могут бесплатно выставить свою продукцию. Кстати, только через электронную торговлю объем продаж в 2024 году составил 3,7 миллиарда рублей", - рассказал вице-президент РЭЦ.Он напомнил, что под эгидой национального бренда работают национальные павильоны российской продукции в Китае, Турции, Египте, ОАЭ, Саудовской Аравии и Вьетнаме, а также развивается сеть розничных магазинов "Сделано в России"."У вас есть уникальная возможность формировать образ России в глазах иностранного потребителя, и Российский экспортный центр приглашает вас ей воспользоваться", - обратился к участникам сессии – представителям бизнеса Солодов.

россия

2025

Новости

ru-RU

