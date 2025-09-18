https://ria.ru/20250918/reklama-2042640318.html

МВД рассказало, как распознать теневую рекламу

МВД рассказало, как распознать теневую рекламу - РИА Новости, 18.09.2025

МВД рассказало, как распознать теневую рекламу

Теневую рекламу фейкового заработка и фишинговых сайтов можно распознать по кликбейтным заголовкам, комментариям-ботам, сокращенным ссылкам, предупреждает... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T09:49:00+03:00

2025-09-18T09:49:00+03:00

2025-09-18T09:49:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

интернет

реклама

мошенники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149220/24/1492202429_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_7d8a54ceca87ddd4145801a250f01db9.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Теневую рекламу фейкового заработка и фишинговых сайтов можно распознать по кликбейтным заголовкам, комментариям-ботам, сокращенным ссылкам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Траффер — это специалист, в совершенстве владеющий инструментами цифровой рекламы. Их навык — обходить системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещённых проектов, таких как фейковые курсы и "заработки", сайты с cracked-софтом и активаторами, фишинговые формы и ссылки. "Жертвы, попавшие по этим ссылкам, рискуют потерять все пароли из браузера, лишиться данных банковских карт, потерять доступ к кошелькам", - рассказали в ведомстве. Такие трафферы работают в командах, часто связанных с кардингом, обналом и дропами. Без качественного трафика кибермошенничество не масштабируется. "Как распознать теневую рекламу? Кликбейтные заголовки. Фразы вроде "ШОК!", "СРОЧНО!", "ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ" или "Этого от вас скрывают" создают искусственный ажиотаж. Настоящие эксперты и бренды редко прибегают к таким приемам. Комментарии-боты. Под постом десятки восторженных отзывов с неестественными формулировками: "Я забрал свой выигрыш!", "Работает, советую!", "Спасибо, всё пришло". Настоящие пользователи так не пишут", - уточняют правоохранители. Кроме того, траферы в рекламе используют приемы давления. Таймеры обратного отсчета, всплывающие окна ("7 человек уже купили это за последние 5 минут"), упоминание "ограниченного количества товара" — всё это призвано отключить критическое мышление. "Домены в зонах .xyz, .top, .club, .biz часто используются мошенниками", - отмечают полицейские. Киберполицейские советуют помнить, что если предложение выглядит слишком выгодно — это не подарок, а точка входа для киберпреступника.

https://ria.ru/20250917/mvd-2042511372.html

https://ria.ru/20250918/moshennichestvo-2042607873.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), интернет, реклама, мошенники