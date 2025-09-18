Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как распознать теневую рекламу - РИА Новости, 18.09.2025
09:49 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/reklama-2042640318.html
МВД рассказало, как распознать теневую рекламу
МВД рассказало, как распознать теневую рекламу - РИА Новости, 18.09.2025
МВД рассказало, как распознать теневую рекламу
Теневую рекламу фейкового заработка и фишинговых сайтов можно распознать по кликбейтным заголовкам, комментариям-ботам, сокращенным ссылкам, предупреждает... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:49:00+03:00
2025-09-18T09:49:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интернет
реклама
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149220/24/1492202429_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_7d8a54ceca87ddd4145801a250f01db9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Теневую рекламу фейкового заработка и фишинговых сайтов можно распознать по кликбейтным заголовкам, комментариям-ботам, сокращенным ссылкам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Траффер — это специалист, в совершенстве владеющий инструментами цифровой рекламы. Их навык — обходить системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещённых проектов, таких как фейковые курсы и "заработки", сайты с cracked-софтом и активаторами, фишинговые формы и ссылки. "Жертвы, попавшие по этим ссылкам, рискуют потерять все пароли из браузера, лишиться данных банковских карт, потерять доступ к кошелькам", - рассказали в ведомстве. Такие трафферы работают в командах, часто связанных с кардингом, обналом и дропами. Без качественного трафика кибермошенничество не масштабируется. "Как распознать теневую рекламу? Кликбейтные заголовки. Фразы вроде "ШОК!", "СРОЧНО!", "ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ" или "Этого от вас скрывают" создают искусственный ажиотаж. Настоящие эксперты и бренды редко прибегают к таким приемам. Комментарии-боты. Под постом десятки восторженных отзывов с неестественными формулировками: "Я забрал свой выигрыш!", "Работает, советую!", "Спасибо, всё пришло". Настоящие пользователи так не пишут", - уточняют правоохранители. Кроме того, траферы в рекламе используют приемы давления. Таймеры обратного отсчета, всплывающие окна ("7 человек уже купили это за последние 5 минут"), упоминание "ограниченного количества товара" — всё это призвано отключить критическое мышление. "Домены в зонах .xyz, .top, .club, .biz часто используются мошенниками", - отмечают полицейские. Киберполицейские советуют помнить, что если предложение выглядит слишком выгодно — это не подарок, а точка входа для киберпреступника.
министерство внутренних дел рф (мвд россии), интернет, реклама, мошенники
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Интернет, Реклама, мошенники
МВД рассказало, как распознать теневую рекламу

МВД: теневую рекламу можно распознать по кликбейтным заголовкам

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Теневую рекламу фейкового заработка и фишинговых сайтов можно распознать по кликбейтным заголовкам, комментариям-ботам, сокращенным ссылкам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Траффер — это специалист, в совершенстве владеющий инструментами цифровой рекламы. Их навык — обходить системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещённых проектов, таких как фейковые курсы и "заработки", сайты с cracked-софтом и активаторами, фишинговые формы и ссылки.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В МВД рассказали о признаках мошенничества при онлайн-заказе цветов
Вчера, 15:52
"Жертвы, попавшие по этим ссылкам, рискуют потерять все пароли из браузера, лишиться данных банковских карт, потерять доступ к кошелькам", - рассказали в ведомстве.
Такие трафферы работают в командах, часто связанных с кардингом, обналом и дропами. Без качественного трафика кибермошенничество не масштабируется.
"Как распознать теневую рекламу? Кликбейтные заголовки. Фразы вроде "ШОК!", "СРОЧНО!", "ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ" или "Этого от вас скрывают" создают искусственный ажиотаж. Настоящие эксперты и бренды редко прибегают к таким приемам. Комментарии-боты. Под постом десятки восторженных отзывов с неестественными формулировками: "Я забрал свой выигрыш!", "Работает, советую!", "Спасибо, всё пришло". Настоящие пользователи так не пишут", - уточняют правоохранители.
Кроме того, траферы в рекламе используют приемы давления.
Таймеры обратного отсчета, всплывающие окна ("7 человек уже купили это за последние 5 минут"), упоминание "ограниченного количества товара" — всё это призвано отключить критическое мышление.
"Домены в зонах .xyz, .top, .club, .biz часто используются мошенниками", - отмечают полицейские.
Киберполицейские советуют помнить, что если предложение выглядит слишком выгодно — это не подарок, а точка входа для киберпреступника.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
МВД перечислило общие признаки схем мошенников
03:09
 
