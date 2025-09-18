https://ria.ru/20250918/rakova-2042666304.html
Беременные москвички подготовлены к родам, заявила заммэра Москвы
Беременные москвички подготовлены к родам, заявила заммэра Москвы
Беременные москвички подготовлены к родам, заявила заммэра Москвы
Будущая мама сегодня - это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент, сейчас беременные москвички лучше подготовлены к родам,... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Будущая мама сегодня - это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент, сейчас беременные москвички лучше подготовлены к родам, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Будущая мама сегодня - это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент. Наши врачи отмечают, что сейчас беременные женщины лучше подготовлены к родам, знают ход процесса, когда и почему необходимо прибегнуть к разным манипуляциям, например, обезболиванию", - рассказала вице-мэр. Ракова отметила, что беременные женщины идут за определённым качеством услуг и большое внимание уделяют своему ментальному состоянию. "Мы приняли это во внимание еще на стадии планирования Центров женского здоровья и позаботились о психоэмоциональном состоянии посетительниц. Мы не только обеспечили работу психолога, но и создали максимально уютную и комфортную обстановку", - добавила собеседница агентства.
москва
Беременные москвички подготовлены к родам, заявила заммэра Москвы
Заммэра Москвы Ракова: беременные москвички сейчас лучше подготовлены к родам
