Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16
© AP Photo / Czarek SokolowskiРазрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Разрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что во время операции по уничтожению дронов в дом на востоке страны попала ракета из F-16, а не беспилотник.
"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб", — сказал он в эфире телеканала TVN.
Изначально Варшава утверждала, что на здание упал БПЛА, частично его разрушив. Во вторник издание Rzeczpospolita написало статью, где говорилось, что это был не дрон, а снаряд с истребителя.
Семоняк подчеркнул, что разбирательство продолжается, специалисты изучают обломки беспилотников и ракеты.
Инцидент с БПЛА
Десятого сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
