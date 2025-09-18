https://ria.ru/20250918/rabota-2042604757.html

Юрист рассказала о графике работы в декабре

2025-09-18T02:19:00+03:00

общество

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней, один из которых - предновогодний, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. "В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и 9 выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем", - сказала Ерзина. Она объяснила, что 31 декабря будет выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января этого года. Новогодние праздники продлятся 12 дней в период с 31 декабря до 12 января.

