Юрист рассказала о графике работы в декабре

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней, один из которых - предновогодний, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. "В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и 9 выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем", - сказала Ерзина. Она объяснила, что 31 декабря будет выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января этого года. Новогодние праздники продлятся 12 дней в период с 31 декабря до 12 января.
