Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала о графике работы в декабре - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/rabota-2042604757.html
Юрист рассказала о графике работы в декабре
Юрист рассказала о графике работы в декабре - РИА Новости, 18.09.2025
Юрист рассказала о графике работы в декабре
Количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней, один из которых - предновогодний, рассказала РИА Новости юрист по... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:19:00+03:00
2025-09-18T02:19:00+03:00
общество
headhunter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151164/92/1511649247_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca9983e780711e81e0afa41388b2d19c.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней, один из которых - предновогодний, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. "В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и 9 выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем", - сказала Ерзина. Она объяснила, что 31 декабря будет выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января этого года. Новогодние праздники продлятся 12 дней в период с 31 декабря до 12 января.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151164/92/1511649247_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_eb2eeaed71e96ee59aa1a8ba332653cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, headhunter
Общество, HeadHunter
Юрист рассказала о графике работы в декабре

Юрист Ерзина рассказала, что число рабочих дней в декабре составит 22

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Новогодняя иллюминация в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней, один из которых - предновогодний, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.
"В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и 9 выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем", - сказала Ерзина.
Она объяснила, что 31 декабря будет выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января этого года. Новогодние праздники продлятся 12 дней в период с 31 декабря до 12 января.
Календарь праздничных дней в 2026 годуКалендарь праздничных дней в 2026 году
Инфографика
 
ОбществоHeadHunter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала