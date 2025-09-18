https://ria.ru/20250918/pvo-2042822543.html
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 18.09.2025
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен -РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны РФ. "Восемнадцатого сентября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
