ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами

ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 18.09.2025

ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен -РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны РФ. "Восемнадцатого сентября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

