ПВО за ночь уничтожила 43 украинских БПЛА
Вооруженные силы ночью ликвидировали более сорока дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:09:00+03:00
2025-09-18T07:09:00+03:00
2025-09-18T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
волгоградская область
вооруженные силы украины
беспилотники
республика крым
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали более сорока дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.“В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
россия
ростовская область
волгоградская область
республика крым
белгородская область
курская область
