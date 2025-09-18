https://ria.ru/20250918/pvo-2042623600.html

Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА

Вооруженные силы ночью ликвидировали более сорока дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

ростовская область

волгоградская область

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали более сорока дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

