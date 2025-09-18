https://ria.ru/20250918/pvo-2042623600.html
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА
Вооруженные силы ночью ликвидировали более сорока дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали более сорока дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
