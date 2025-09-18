В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

https://ria.ru/20250918/pvo-2042619711.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в девяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в девяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь. Он добавил, что в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле, пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.
