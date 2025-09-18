https://ria.ru/20250918/pvo--2042674994.html
ПВО сбила 106 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 106 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 18.09.2025
ПВО сбила 106 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 106 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:49:00+03:00
2025-09-18T12:49:00+03:00
2025-09-18T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 106 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг."Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 106 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО сбили 106 украинских беспилотников за сутки