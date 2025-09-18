https://ria.ru/20250918/putin-2042829314.html

Путин поддержал идею усилить контроль за тарифами в регионах

Путин поддержал идею усилить контроль за тарифами в регионах - РИА Новости, 18.09.2025

Путин поддержал идею усилить контроль за тарифами в регионах

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T19:48:00+03:00

2025-09-18T19:48:00+03:00

2025-09-18T19:48:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Владимир Владимирович поддержал предложения руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах", - сказал Володин журналистам.

https://ria.ru/20250421/putin-2012595496.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф