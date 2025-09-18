Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с лидерами партий длилась более трех часов - РИА Новости, 18.09.2025
19:26 18.09.2025
Встреча Путина с лидерами партий длилась более трех часов
Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций длилась больше трех часов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций длилась больше трех часов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Путин в четверг провел встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. "Давайте начнем с того, что состоялся более чем трехчасовой разговор. Сейчас руководители фракций остались на индивидуальные встречи с Владимиром Владимировичем. Надо отдать ему должное за терпение, ну и в принципе за поддержку парламента", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что, если сравнивать Госдуму 90-х годов и сегодняшнюю, то она изменилась не только "по форме", но и "по содержанию работы". "Потому что с полномочиями пришла ответственность. Ну и, конечно, структура сегодняшней Государственной думы, измененная по предложениям нашего президента в 2016 году, позволяет всем, подчеркиваю, парламентским фракциям участвовать в принятии и выработке решений", - добавил председатель Госдумы.
россия
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций длилась больше трех часов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Путин в четверг провел встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
"Давайте начнем с того, что состоялся более чем трехчасовой разговор. Сейчас руководители фракций остались на индивидуальные встречи с Владимиром Владимировичем. Надо отдать ему должное за терпение, ну и в принципе за поддержку парламента", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что, если сравнивать Госдуму 90-х годов и сегодняшнюю, то она изменилась не только "по форме", но и "по содержанию работы".
"Потому что с полномочиями пришла ответственность. Ну и, конечно, структура сегодняшней Государственной думы, измененная по предложениям нашего президента в 2016 году, позволяет всем, подчеркиваю, парламентским фракциям участвовать в принятии и выработке решений", - добавил председатель Госдумы.
Путин отметил доверие избирателей к партиям
Политика Россия Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
