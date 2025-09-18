https://ria.ru/20250918/putin-2042826311.html

Встреча Путина с лидерами партий длилась более трех часов

Встреча Путина с лидерами партий длилась более трех часов - РИА Новости, 18.09.2025

Встреча Путина с лидерами партий длилась более трех часов

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций длилась больше трех часов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T19:26:00+03:00

2025-09-18T19:26:00+03:00

2025-09-18T19:26:00+03:00

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042738024_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_1f67c2739deaa69998187cdb1c885ed8.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций длилась больше трех часов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Путин в четверг провел встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. "Давайте начнем с того, что состоялся более чем трехчасовой разговор. Сейчас руководители фракций остались на индивидуальные встречи с Владимиром Владимировичем. Надо отдать ему должное за терпение, ну и в принципе за поддержку парламента", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что, если сравнивать Госдуму 90-х годов и сегодняшнюю, то она изменилась не только "по форме", но и "по содержанию работы". "Потому что с полномочиями пришла ответственность. Ну и, конечно, структура сегодняшней Государственной думы, измененная по предложениям нашего президента в 2016 году, позволяет всем, подчеркиваю, парламентским фракциям участвовать в принятии и выработке решений", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250918/putin-2042732063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф